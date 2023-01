Orlić: Javno-tužilački zakoni pred poslanicima u februaru

Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić očekuje da će se krajem januara, početkom februara pred poslanicima naći javno-tužilački zakoni kojima će se finalizovati reforma pravosuđa.

Rasprava o predlozima zakona traje, Venecijanska komisija je dala pozitivne ocene i sada ostaje da stručna javnost da svoj sud rekao je Orlić u intervjuu za Tanjug i ocenio da bi taj proces formalno trebalo da se okonča sredinom januara.

Posle toga očekujemo da vlada uputi predloge Narodnoj skupštini i da se održi sednica. Realno bi bilo da to bude krajem januara, početkom februara. Veliki i važan korak u reformi pravosuđa bila je promena Ustava, a sada zakonima obezbeđujemo da se proces finalizuje, naveo je Orlić.

On je dodao da se kroz reformu obezbeđuje da više, kako kaže, ne može da se ponovi bilo kakva privatizacija i uzurpacija države kroz njeno pravosuđe.

To nije trivijalna tema, jer smo svojim očima gledali da se to dešavalo u praksi 2009. godine kada je u to vreme vladajuća stranka, čiji su predstavnici danas u skupštini, samo u petoj, desetoj ili pedesetoj stranci, bukvalno privatizovali pravosuđe i svoje partijske poslušnike imenovali za sudije i tužioce i unakazili državu, naveo je Orlić.

Rezimirajući rad parlamenta od konstitusanja u avgustu prošle godine do danas, Orlić je ocenio da je skupština uradila dobar posao, te da su pored redovnih održane i posebne sednice, od kojih je najvažnija ona o KiM, kojoj je prisustvovao i predsednik Aleksandar Vučić.

Dva dana i dve noći iznosio je kako izgleda situacija u našoj južnoj pokrajini, sve detalje državne politike koju sa uspehom provodimo prethodnih godina, što je, inače, ocena ljudi na KiM. Govorio je i o izazovima, i na toj sednici pokazao da postoji samo jedna držvana politika koja radi u interesu našeg naroda na KiM, ali i u Srbiji ukupno, rekao je Orlić.

Smatra da je na toj sednici sve ono što se predstavlja kao alternativa toj politici demaskirano, te da oni koji su tražili da Vučić dođe u skupštinu nisu ni sedeli u sali.

Usvojili smo tokom jesenjeg zasedanja veliki broj zakona, među kojima je najvažniji budžet za narednu godinu. Taj budžet predviđa sve najvažnije elemete državne politike, tu su uključene veće plate, penzije, nastavak finansiranja najvaznijih infrastrukturnih projekata, autputeva, novih bolnica, instituta, sve što menja lice naše zemlje na bolje, podvukao je Orlić.

Predsednik skupštine odgovara i na kritike dela opozicije koja je prethodnih nedelja tvrdila da im je Orlić ukinuo repliku, da im ne dozvoljava da govore, da ne mogu svojim predlozima da dopune dnevni red sednice, i kaže da su pravila koja se primenjuju u parlamentu upravo ona koja je donela prethodna vlast.

Orlić napominje da se opozicija, koja tvrdi da im je uskraćeno pravo da govore, upravo hvali rang listama i statistikama najaktivnijih poslanika koje im, kaže, obezbeđuju njihove nevladine organizacije, a koje pokazuju da su 14 od 15 najaktivnijih poslanika upravo iz opozicije.

U prvih 15 na tim njihovim listama, znate koliko ima iz vladajuće većine? Jedan, a 14 su oni. E, toliko ne mogu da govore. Taj jedan je šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov koji najčešće odgovara na njihove uvrede i laži, rekao je Orlić.

Orlić smatra da opozicija zapravo nema šta da kaže, a onda koristi, kako ocenjuje, besmislene izgovore.

Ne može u poruci mrzimo Aleksandra Vučića zato što ne možemo da ga pobedimo ni na jednim izborima da se krije bilo kakva politika. Jedino ih povezuju sujete koje su ogromne, ali ljudi sve to vide i bez obzira šta ko pričao, dobro je da vide ljudi šta ko može da ponudi, istakao je Orlić.

Na pitanje da li Srpska napredna stranka izbegava da razgovara o uvođenju sankcija protiv Rusije, kako to tvrdi predsednik Odbora za spoljne poslove i opozicioni poslanik Stranke slobode i pravde Borko Stefanović, Orlić odgovara konkretno da SNS ne beži ni od jedne teme.

Ne bi došli poslanici SNS na tu sednicu odbora za spoljne poslove da ne žele da se o tome razgovara. Naprotiv. Videli ste po ponašanju svih kako je to išlo. Tu je problem bio što smo morali da se suočimo sa lažima. Prva laž je bila, i to su pričali i ovi levi što kažu da su najveći Ukrajinci na svetu, ali i oni desni, Zavetnici i Dveri koji kažu da su veći Rusi od Rusa, da navodno SNS hoće da zatvori sednicu i da ne da, da se nešto čuje u javnosti, podseća Orlić.

I kada je sednica počela bilo je direktno pitanje iz SNS, zašto ste rekli da SNS traži da se zatvori sednica kad to nije istina, i tražili su da vide taj zahtev sa potpisima, nastavio je Orlić.

I onda ste videli kako laž broj jedan pada u vodu, pa su počeli da se vajkaju, pa nismo to baš tako mislili, a govorili su to za svoje medije celo pre podne, rekao je Orlić i dodao da je Stefanović sazvao sednicu, a da nije dostavio odgovarajuće informacije iz Ministarstva spoljnih poslova, a rekao je da će sednicu zakazati kada mu stignu te informacije.

Ponovo ste slagali i sad hoćete da optužite SNS. Budite od reči, obezbedite to što ste rekli da ćete da dobijete pa nas pozovite ponovo, poručio je Orlić.

On kaže da je državna politika po pitanju uvođenja sankcija jasna od februara i da nije promenjena, a da su oni koji sada optužuju SNS da ne sme o tome da govori menjali svoju politiku.

Sećate se šta su oni pričali u kampanji? Sve suprotno od onoga što govore danas. Ovi koji sada viču moramo da uvodimo sankcije tada su govorili ne smemo da uvodimo sankcije, čak lažno u kampanji optuživali Vučića da će taj stav da promeni. On ga nije promenio više od 300 dana, rekao je Orlić.

Na pitanje da prokomentariše optužbe Zavetnika i Dveri da su se SNS i Stranka slobode i pravde dogovorile kada je reč o toku odbora za spoljne poslove, Orlić veruje da je reč o obračunima u redovima opozicije.

Kako kaže, sve vreme postoji tinjajući sukob unutar redova bivšeg režima, a obračunavaju se tako što jedni druge optužuju da rade sa SNS.

Pokušavaju jedni sa drugima da obore ruke da bi se pokazalo među njima ko je najveći vajni lider opozicije, smatra Orlić.

Kada je reč o najvećem izazovu za državu, odbrani teritorijalnog integriteta i suvereniteta, Orlić smatra da će biti i velikih izazova u budućnosti, budući da sa druge strane pregovaračkog stola sedi Aljbin Kurti koji je, kaže, pokazao da je iracionalan čovek.

Sve što radi, radi sa idejom da uništi mir i da izazove takvu vrstu sukoba koja bi dovela do etničkog čišćenja srpskog naroda na KiM. To je njegov krajnji cilj, ocenio je Orlić i ukazao da je mudrošću i diplomatskim metodama Beograd uspeo da izbori važne stvari, poput toga da mogu da se koriste lične karte sa pečatom Srbije, da se ne otimaju automobili i imovina Srba.

Priština je, kako dodaje, morala da odustane i od lažnih izboranakon što su se Srbi povukli iz institucija.

Uz sve to dobili smo po prvi put pismene garancije koje sada uključuju i srpski narod i državu Srbiju da nema ulaska terorističkih falangi koje Kurti naziva KBS-om u srpske sredine bez saglasnosti samih Srba, istakao je Orlić.

Predsednik Skupštine Srbije čestitao je Novu godinu i svim građanima poželeo mir i dobro zdravlje uz poruku da treba da budemo složni, jer smo, kako kaže, zahvaljujući tome napravili velike stvari.

