Jorgić: Provokacijama iz Prištine mora da se stane na put! Jedan od načina jeste dobra politika i lobiranje, koje uspešno sprovodimo! (VIDEO)

Fotografija tzv. kosovskih policajaca sa Jarinja, upravo podseća na ono od pre 20-tak i nešto godina, oni ne slave Novu godinu, već poručuju Srbima da nisu poželjni i da ih ne žele tamo, rekao je za Novo jutro TV PINK Andrija Jorgić, direktor Borbe.

- Tome mora da se stane na put i tu mora da reaguje zapad. Upravo ono što radi Marko Đurić jeste približavanje odnosa i pokušavanje da se vratimo na dobre odnose sa SAD. Čak i ambasador u Beogradu, gospodin Fil pokazuje da na tom polju ima pomaka – rekao je Jorgić.

Kako kaže, dobrom politikom i lobiranjem, upravo to radimo nekoliko proteklih godina.

- Mi treba da u njihovoj politici nađemo svoj put, i mislim da je to ovaj put na pravi način – rekao je Jorgić.

Gajović je rekao da se vraćanjem Ivice Dačića na mesto ministra spoljnih poslova očekuje diplomatska aktivnost u vidu povlačenja priznanja takozvanog Kosova od sve većeg broja država.

-Za Kosovo je u ovom trenutku najvažnije da te ih priznaju one zemlje iz EU koje to do sada nisu uradile, ali mislim da će naša naša diplomatija svojom aktivnošću uraditi sve da do toga ne dođe – rekao je Gajović.

Kako kaže, tu pre svega misli na Slovačku, Španiju...

- Dačić je najavio jedan zanimljiv potez, a to je pokušaj da se napravi bolji odnos sa Zagrebom. Mislim da je to vrlo značajna stvar, iz prostog razloga što, prvo uvek treba u diplomatiji napraviti dobar odnos sa susedima i onda je taj mir i stabilnost zagarantovana – rekao je Gajović.

Kako kaže, ta ideja koju je čuo, je dobra i dodaje da ga vrlo podržava i da može i da da savet oko te situacije.



Autor: