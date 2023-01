KFOR IZDAO SAOPŠTENJE: Sprovodimo operacije uklanjanja vozila na putu na severu KiM

U objavi Kfora na Tviteru navedeno je da se te operacije sprovode sa ciljem da bude ​​vraćena sloboda kretanja.

Nije precizirano na koja vozila se odnosi operacija uklanjanja.

- Misija Kfor sprovodi inženjerijske operacije na severu Kosova, kako bi uklonila neka vozila blokirana na putu i povratila slobodu kretanja u skladu sa svojim UN mandatom - piše u objavi.

#KFOR Mission is conducting engineer operations in northern #Kosovo to remove some vehicles blocked on the road and to restore freedom of movement in accordance with its #UN mandate. pic.twitter.com/dFeYNK3E0A