OGLASIO SE AMBASADOR SRBIJE U BUGARSKOJ: Policija istražuje kako je smrt nastupila, znamo da nema direktne veze između dvojice muškaraca

Amabasador Srbije u Bugarskoj Željko Jović izjavio je danas da je poznat identitet srpskog državljanina koji je pronađen mrtav na planini u Bugarskoj.

- Za sada je poznat identitet srpskog državjanina i činjenica da je pronađen mrtav, sve ostalo je nadležnost bugarskih institucija, a one će naknadno utvrditi kako je došlo do samog incidenta šta se desilo, gde je bio smešten, kako je došao do planinske staze - rekao je Jović za Tanjug.

Dodao je da je, prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao, srpski državljanin nađen ispod obronaka planine Vihren, kao i da je reč o čoveku koji je bio planinar.

- Jedna od pretpostavki, ali samo pretpostavki, je da je izašao u planinsku šetnju, a da li je pao sam, da li je gurnut, to mogu da nam kažu nadležne bugarske institucije kada završe istragu - kazao je Jović.

- Naš državljanin je slučajno pronađen prilikom potrage za bugarskim državljaninom čiji je nestanak prijavljen pre nekoliko dana i koji je pronađen na tridesetak metara od tela našeg državljanina. U potrazi za njihovim državljaninom dronovi su snimili nešto što im je bilo sumnjivo i našli su i jednog i drugog. Ono što mi znamo jeste da nema direktne veze između njih dvojice... - kazao je Jović.

Dodao je da je ambasada u stalnoj komunikaciji sa najužom porodicom stradalog srpskog državljanina.

- Nastojimo da u skladu sa objektivnim mogućnostima njegovo telo bude prebačeno u Srbiju - rekao je srpski ambasador.

Državljanin Srbije (55) pronađen je mrtav na planini Pirin na jugozapadu Bugarske, saopštila je danas uprava policije u Blagoevgradu. Bugarska agencija BTA navodi da je telo srpskog državljanina pronađeno dok su spasioci tragali za 69-ogodišnjim državljaninom Bugarske u blizini vrha Vihren.

