'IRIŠKI TUNEL ĆE BITI NAJDUŽI U SRBIJI' VESIĆ ZA PINK: Izgradnja Fruškogorskog koridora značajan doprinos zaštiti životne sredine

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić kaže da će Iriški tunel, kada bude završen, biti najduži u Srbiji od 3,5 kilometara i samim tim je njegov izgradnja najizazovnija.

- To je bilo inenada, predsednik me pozvao ujutru i rekao da idemo da obiđemo radove na Fruškogorskom koridoru, da vidimo šta se dešava na Iriškom tunelu, koliko ljudi radi. Tako smo seli u kola i tamo zatekli veliki broj radnike kineske kompanije - rekao je Vesić za Pink.

On je podestio da deonica Novi Sad - Ruma ima 45 kilometar.

- To je vrlo izazovna deonica koja ima 89 potpornih zidova, 47 mostova, 11 petlji. To je jedna važna saobraćajnica, a svako ko je išao preko Fruške gore zna koliko je opterećena ne samo automobilima, nego i kamionima - istakao je Vesić.

Kako je dodao, izgradnjom Fruškogorskog koridora biće sačuvana Fruška gora, to će biti značajan doprinos zaštiti životne sredine.

- To će značiti i ubrzavanje saobraćaja. Istovremeno radimo i vezu između Rume i Šapca, a to bi trebalo da bude završeno u septembru sledeće godine, a između Šapca i Loznice do kraja 2024. godine. To će biti direktna veza između od Novog Sada sa Republikom Srpskom - istakao je Vesić.

