ŠTA JE SA UHAPŠENIM SRBIMA NA KIM? Trajkoviću ne daju terapiju, za Adžića još dva meseca u pritvoru, Pantiću moguće produženje kućnog pritvora

Jedan od glavnih zahteva Srba koji su 20 dana protestovali na barikadama na severu Kosova bilo je oslobađanje uhapšenih bivših policajaca Dejana Pantića i Slađana Trajkovića i civila Miljana Adžića.

Pantić je sada sa porodicom u kućnom pritvoru, do 9. januara, Trajković je pritvoren u Podujevu bez potrebne terapije, dok je za Adžića tužilaštvo zatražilo produženje pritvora za još dva meseca.

Supruga Dejana Pantića, koji je optužen za ratne zločine, kaže da je srećna što je porodica praznike provela zajedno. Ističe da je njen suprug, koji se nalazi u kućnom pritvoru, srčani bolesnik i da se ne oseća dobro.

- Trenutno, psihički nije dobro. Pun je nekog straha, razdražljiv je i eto sve je to zbog provedenog perioda na Jarinju u toj navodno pritvorskoj jedinici, sve je to uticalo na njega - rekla je Suzana Pantić.

Advokat Dejana Pantića očekuje da će tužilaštvo zatražiti produženje kućnog pritvora i posle 9. januara.

- On je potpuno siguran da nije kriv, mada je malo uznemiren, jer je kazna koja predviđena za to krivično delo prilično stroga, ali čvrsto veruje, a i ja imam sve razloge da verujem da on nije kriv i da tužilaštvo neće ništa uspeti da dokaže u toku istrage koja predstoji - naveo je Ljubomir Pantović.

Bivši pripadnik tzv. kosovske policije Slađan Trajković uhapšen je 16. decembra i optužen takođe za ratne zločine.

U integrisanoj policiji radio je od 2013. godine. Porodica može da ga posećuje na 15 dana i kažu da kao dijabetičar ne dobija potrebnu terapiju u pritvoru u Podujevu.

- U sredu idem kod njega, reći ću mu da se drži i da se čuva, mi verujemo u njega, znamo da je nevin, krivi smo što smo Srbi, eto to - istakla je Suzana Trajković, supruga Slađana Trajkovića.

Advokat Trajkovića, Dejan Vasić kaže da u pritvoru u Podujevu ne dozvoljavaju lekove sa srpskom markicom.

- U tom pritvornom centru u Podujevu, ne dozvoljava se da se unose lekovi koji imaju srpsku poresku markicu, a ti lekovi na Kosovu ne postoje i onda je problem adekvatnu terapiju uneti, nekoliko je tamo pritvorenika i osuđenih koji imaju problem sa nabavkom lekova - rekao je Vasić.

Obojica policajaca uhapšena su nakon što su napustili kosovsku policijsku službu.

- Zahvaljujući državi, zahvaljujući ovom narodu severa koji je sve vreme bio uz nas, zahvaljujući Kancelariji za Kosovo i Metohiju, predsedniku Vučiću, mi smo ovo mnogo lakše prevazišli nego da smo bili sami - navela je Suzana Pantić.

Treću uhapšeni, Miljan Adžić optužen je za napad na službeno lice tokom protesta Srba.

Tužilaštvo je, kako prenosi njegov advokat, zatražilo da se pritvor produži još dva meseca.

