Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na godišnjoj konfernciji u Palati “Srbija” da će država ići napred, ma šta joj ko želeo.

Predsednik je građanima čestitao Novu godinu, a vernicima predstojeće božićne praznike.

- I želim da kažem veliko hvala na razumevanju svega što se zbivalo prethodne godine, ne meni već što ste razumeli svoju zemlju. Postoje ljudi koji znaju da je zemlja važnija od lidera i partija i hvala im na podršci - rekao je on.

Vučić je istakao da smo 2022. godinu završili tako da ne možemo da ne budemo zadovoljni.

- Ne bih dajem bolje ocene, ali uspeli smo da sačuvamo finansijsku stabilnostm ekonomiju, imao rast između 2,5 i 3, 5 odsto, uspeli smo da podignemo plate i penzije, koliko sam mogao da vidim, najviše u Evropi - istakao je Vučić.

Stopa javnog duga na današnji dan ne prelazi 55 odsto i to je na ponos građanima Srbije, istakao je Vučić i dodao da je ovo njegov poslednji mandat, te da nema potrebe ni da prikriva činjenice od građana.

- Moj posao je da budem na strani građana, svakog čoveka u Srbiji i to ću dok mogu činiti na najbolji mogući način, uprkos teškim prilikama - istakao je predsednik.

Predsednik je rekao da je ogroman uspeh postignut po pitanju smanjenja stope javnog duga, i istakao da nije moguće izvući i jedan parametar u ekonomiji, i da je moguće gledati deset različitih parametara.

- Dovoljno je da jedan ne valja, a da sve ostalo pada u vodu. Mi sada imamo najnižu stopu nezaposlenosti. Nikada nije bila 8.9 odsto. Uprkos strašnoj situaciji u svetu. Stopa javnog duga je 55 odsto. Takođe, veoma je važno da je kurs dinara čvrst kao stena, od 2012 godine je na 117, ili 118 dinara - istakao je Vučić.

On je istakao da je kurs dinara od 2018. godine čvrst kao stena.

- To Srbija nikada nije imala - naglasio je Vučić je rekao da se očekuje da prosečna plata u martu bude 735 evra.

On je rekao da Srbija to nikada nije imala, i da što se tiče stranih direktnih investicija sami imamo 66 odsto.

- To je naš uspeh, i uspeh građana Srbije. Od 2012. godine sa 33.7 milijardi naša ukupna stopa BDP, koja je najbolji pokazatelj koliko je urađeno, porasla je na 60.3 milijardi. Neću se smiriti dok ne bude 100 milijardi. Pogledajte naše bruto devizne rezerve, zlato u tonama. Sa 18.2 na 38.5 tona - otkrio je predsednik.

Vučić je govorio i o nenaplativim kreditima, koji su važni zato što pokazuju zdravlje ekonomije.

- Nekada čak 20 odsto kredita nije bilo naplativo. Danas je to svedeno na 3.3 odsto. Pogledajte tu razliku. Prosečna penzija od 203.5 na 321 evro. To je tačno 60 odsto rasta. Plate su još više porastle, sa 311 evra na 642 evra. A očekujemo i 735 evra u martu da bude. To je mesec kada se meri suština. To je skok od 120 odsto zarada, za samo 10 godina - rekao je predsednik.

- Srbiju smo u prethodnih 10 godina sačuvali od rata, sukoba i nestabilnosti i podigli je sa kolena - rekao je predsednik i dodao da je od 2003. do 2012. godine broj zaposlenih pao za 400.000, a toliko je dodatno zaposleno u poslednjih 10 godina.

- Imamo 500.000 manje ljudi u Srbiji, a imamo 400.000 više zaposlenih. To ste vi građani postigli ozbiljnim reformama. 2023. godina će biti teška, za ceo svet, mnogo teža nego 2022. godina - dodao je Vučić i nastavio:

Mi se sada dvoumimo, imao sam do kasno sinoć raspravu sa Malim, kako da izađemo iz svega. Kako da sačuvamo stopu rasta, i kako da po savetu Kristaline Georgijeve, šefice MMF, da pravimo bafere i čuvamo državni novac

Očekujem da 2023. na evropskom i svetskom nivou bude mnogo teža nego 2022. Sada je pitanje da li je starija kokoška ili jaje. Do kasno sinoć sam sa ministrom Malim imao raspravu kako da iz toga izađemo. Američka stopa rasta pada. Kina takođe, Evropa je u recesiji, to će pogoditi i nas

- Fed je podigao stopu na 5 odsto. Kini pada stopa rasta, Evropa se bliži recesiji. Mi smo deo tog lanca. Naravno da naša stopa rasta pada. Za razne plagijatore i neznalice, molim vas ko Boga, ne lupajte gluposti. To će pogoditi i nas, mi smo deo lanca. Ali zne zaboravite da mnogi imaju stopu duga poput Grčke, 230 odsto, a mi imamo 55 odsto. Mi smo u povoljnijem položaju po pitanju fiskalne stabilnosti - objasnio je Vučić.

Kako je ukazao, Slovenija se zadužila po 3.6 odsto, i kada to radi Ljubljana, znači da bismo mi mogli bez uvođenja sankcija Rusiji, mogli da se zadužimo po 5.5 odsto.

- A mi to i dalje ne radimo, i još nijednom to nismo uradili. Čuvali smo se, obezbedili novac od naših prijatelja iz Emirata, da bismo obezbedili novac za energetne. U ovom trenutku imamo 580 miliona kubnih metara gasa u Banatskom dvoru i u Mađarskoj. Do sada smo povukli 87 miliona kubnih metara. Što znači da će nama ostati pun Banatski dvor krajem zime, i još 100 miliona u Mađarskoj. Sa Orbanom ćemo videti da produžimo ugovor, da se obezbedimo odmah za sledeću zimu, koja će biti teža. Uglja imamo 1.447.000 tona, taman onoliko koliko smo uvezli. Da to nismo uradili, deponije bi bile prazne. Građani ne moraju da brinu. Cena struje će biti druga najniža u Evropi - dodao je Vučić.

- Moramo da sačuvamo naša preduzeća jer sada kreća bitka za posao. Moramo da sačuvamo rekordno nisku nezaposlenost. Zato držimo niske cene struje - istakao je Vučić.

Svako povećanje nezaposlenosti dovelo bi do brojnih neravnoteža. Odgovorno pristupamo, i zato držimo niske cene struje i gasa. To čuvamo i da bismo narodu olakšali, ali i zbog naših preduzeća, da bismo ih na posredan način subvencionisali

Predsednik Srbije je ocenio da će 2023. godina uprkos svemu biti godina daljeg razvoja, te da očekuje i novi rast plata.

- Hoćemo da pokažemo da nam je država važnija od partija, pred nama je mnogo reformi - dodao je Vučić i istakao da imamo 20 meseci rezervi pšenice, 30 meseci suncokreta i 13 meseci kukuruza.

Podvukao je da moramo pojačati prehrambenu sigurnost.

Predsednik je kazao da je sledeća godina daljeg razvoja i napretka, uprkos svemu.

- Dalji rast životnog standarda, očekujemo dalji rast plata i penzija. Očekujemo da će penzije i dalje pratiti plate, i hvala najstarijima što su uvek razumeli šta je to što radimo. Napisao sam ovde i završetak infrasktrukturnih radova, i saobraćaj i energetika. Završavamo i Kostolac B3, sa 350 megavata instalisane snage. Veoma važan objekat za našu zemlju, posle mnogo godina neulaganja - kazao je Vučić.

On je istakao da je i energetska stabilnost važna, i da zajedno sa Norvežanima radimo na tome.

- Hoćemo da se otkačimo od partijsko parazitskog sistema. Neko je postavljen da bi nešto krao, e sada ćemo da postavimo Norvežane. Država nam je važnija od partije, već smo krenuli u realizaciju. Mnogo reformi moramo da postignemo. Diže mi se kosa na glavi kada neko ne radi ništa, a hoće više novca - kazao je predsednik.

Vučić kaže da imamo i rezerve pšenice za 20 meseci, i da je prehrambena sigurnost izuzetno važna.

- Moramo to da pojačamo, hrane će biti sve manje u svetu. Mora da ima soli, šećera, pšenice, kukuruza. Mi već to imamo za naredni period - kazao je on.

Kako je dodao, dualno obrazovanje pravi razliku između nas i zemalja regiona, i privlači investicije iz celog sveta. Moramo da nastavimo sa time, iako su se svi smejali.

- Moramo da nastavimo sa time, iako su se svi smejali. Nastavljamo da ulažemo i u IT sektor, moramo biti jedna od 30 zemalja koja grabi u tom smeru. Zdravstvo se razvija, nastavljamo da ulažemo u to, iako gubimo mnogo para i ulažemo. Ljudi često ne vide da mnogo para dajemo, i to su stvari gde će biti potrebne velike reforme - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da smo mnogo uložili u vojsku, i da je glavni zadatak da se broj pripadnika specijalnih jedinica podigne na 5.000 ljudi.

- Osnovne plate će biti preko 2.000 evra. Osnovne, bez dežurstava i bonusa. Da se prijavljujete momci, uskoro kreće konkurs. Dobili smo prve isporuke oružja iz jedne zapadne zemlje, lansera i raketa, koje smo platili - rekao je predsednik.

On je istakao da je natalitet izuzetno važan, i da je dobio zvaničnu stopu našeg prirodnog priraštaja.

- Ona je u Beogradu najniža, ljudi su pogrešno razumeli. Ali se ljudi ovde doseljavaju. Gde god ima više para, tu ljudi neće decu. Što su viši soliteri, tu manje dece. Što smo siromašniji sve više dece. Sada gledamo šta da radimo sa time. Nemojte ljudi da imamo sve manje dece, jer budućnosti odna nećemo imati. Ko Boga vas molim. Najniži natalitet je na Vračaru, Starom Gradu i Savskom Vencu. Tamo gde su plate preko 1000 evra - kazao je Vučić.

Predsednik ističe da sve ovo radimo za buduće generacije, iako se mnogi ljute na njega zbog toga.

Vučić je potom govorio o putnoj infrastrukturi i izgrađenim saobraćajnicama.

- Do kraja godine završavamo deonicu do Požege. Samo ove godine će biti završeno Surčin-Novi Beograd, za nekih dva i po meseca. Potom otvaramo Niš-Merošina deonicu, 5.5 kilometara, pa idemo ka Prokuplju. Onda deonicu auto-puta do Kruševca. Otvaramo deonicu Ruma-Šabac, 23 kilometra, za svega sedam meseci. Nema više prolaska kroz Jarak, Platičevo i druga mesta. Do kraja 2024. završavamo Kuzmin-Sremska Rača. Onda Pakovraća-Požega, sa najdužim tunelima Munjino brdo i Laz, završavamo do kraja godine.

- Radimo dalje ka Dugoj Poljani, Sjenici, ka Crnoj Gori. Završili smo ipsilon krak prema Kelebiji. Očekujem da do juna potpišemo ugovor za Sombor-Kikinda-Nakovo, smajli kako ga zovemo. To je magistrala koja će spojiti gotovo celu Vojvodinu. Ostaje dalji rad i brzi završetak obilaznice oko Svilajnca, sa dva mosta. Odlično radi Behtel-Enka, uz sav novac koji plaćamo. Onda Vožd Karađorđe, koji ide iz Mladenovca ka Aranđelovcu, pa preko Topole i Rače za Despotovac i dalje ka Boru - kazao je Vučić.

Predsednik je govorio i o pružnoj infrastrukturi, i da će se raditi deonica brze pruge Stalać-Đunis.

- Ove godine kreće i Niš-Dimitrovgrad, puna modernizacija, gde će se ići najmanje 120 kilometara na čas. Voleo bih da više i brže radimo pruge, ali nismo ni od jednog puta odustali. Ponosan sam na to. Sledeće godine sam spreman da uporedimo sve što su uradili Tito, Milošević i DOS, sa ovime što je urađeno za 11 godina. Više smo uradili, i to je zasluga našeg naroda - rekao je on.

- Nisam srećan, voleo bih da radimo brže i više pruge, ali nismo odustali ni od jednog od puteva - dodao je Vučić i istakao da je za 11 godina izgrađeno više nego u prethodnih 70 godina.

- To ste vi građani uradili - naglasio je predsednik Srbije.

- Pred nama su teški izazovi što se tiče KiM. Želeli smo mir, sačuvali smo ga na jedvite jade, ne našom krivicom. Ni jedan incident nismo napravili, ni jedan jednostrani potez povukli, ali nećemo da se stidimo ni svog Ustava, ni svog naroda. Ne možemo da se suprotstavimo velikim silama, ali kako stavri stoje nezavisnost ne priznaje 106 zemalja, a priznaje 84. Devet zemalja je povuklo priznanje, čekamo i 10. zemlju. Možemo li da im se suprotstvaimo u Savetu Evrope? Teško. U Unescu? Borićemo se, tu će da im ide malo teže. Što bi rekli na jugu Srbije: 'Će se pomuče" - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da iako su mu mnogi želeli omču, neće moći da mu je stave.

- Što se tiče KiM, mi ne bežimo od svih sporazuma koje smo potpisali. A Albanci beže od svih šest, i nijedan ne mogu da poštuju. Svako nek radi svoj posao. Oni ucene i pretnje, a mi da čuvamo slobodu i nezavisnost, i svoju Srbiju. Neće biti lako, seiriće mnogi u zemlji i inostranstvu. Ali mene samog malog nisu uspeli da slome, a kako će mnoge junake u ovoj zemlji. Neka ja budem prvi bedem, a onda nek udare na junake - kazao je on.

Kako je poručio, mi ćemo borbu nastaviti.

Predsednik ističe da on nije tu da se nekome dopada i da bude nasmejan, kao ni da bude šarmantan.

- Ja moram da radim težak posao. Srbija je jedna od tri zemlje po stopi rasta u Evropi. A u isto vreme imamo najmanju stopu javnog duga. Zahvalan sam svima, hvala još jednom Siniši Malom i Ivici Dačiću. Ostali su veliki lideri, ne moraju oni predsednika da slušaju. Ova godina neće biti laka, ali ako budemo jedinstveni, i ako budemo verovali u svoju politiku, niko neće moći da nas slomi i da nas pobedi. Očekujem uz sve muke i probleme jednu dobru i pozitivnu godinu za Srbiju. Očekujem rast standarda, još više mladih koji svoju budućnost vide ovde, i da Srbija nastavi putevima uspeha i pobede - rekao je on.

Predsedniku Srbije upućena je jasna pretnja iz Nemačke. Portal nedeljnika Cajt, u komentaru koji potpisuje novinar Ulrih Ladurner, piše da "Vučić mora da plati cenu svoje politike", zbog neuvođenja sankcija Rusiji i situacije na KiM.

Odgovarajući na pretnje iz Nemačke, Vučić kaže:

Male su nam šanse. Nemačka je velika i moćna. Ja Nemačku doživljavam kao najvećeg partnera. Dok je bila Angela Merkel, to je bilo moguće. Onda su došli neki drugi ljudi. Bez Nemačke teško da bismo preživeli. Sedam i po milijardi je spoljnotrgovinska razmena sa Nemačkog. Niko drugi nije ni bilzu. Kažu moraš da uvedeš sankcije. Hvala što se na tako brutalan način mešate u našu politiku

- Da vam odgovorim na drugačiji način. Moja ćerka ima 20 godina. Pre 15 godina sam je vodio u cirkus. Malog sina Vukana nisam vodio u cirkus. Pametniji je od oca. Najveća životinja je slon, a najjača tigar. U cirkusu sam video i slona i tigra. Kad pričaju o pripitomljavanju Vučića, ja u cirkusu nisam video vuka. Ni vučića ni vuka. To im je lekcija za sva vremena - dodao je predsednik.

Vučić ističe da kad god bi neko ponudio rešenje za Kosovo, mnogi bi ubili glasnika pre nego što bi razmislili, i dodao da se Srbija drži svog ustava.

- Spremni smo da razgovaramo o bezbroj kompromisnih rešenja, ali moraju biti kompromisi, a ne poniženja. Što se tiče Kurtija, do sada se pet pregovarača promenilo iz Prištine, ostao je jedan te isti iz centralne Srbije. Uvek su me razbijali, kako pišu neki mediji, samo je narod uvek bio zadovoljniji, dok je u Prištini bilo sve gore - rekao je on.

Upitan o izborima Vučić je rekao da mu je to poslednja rupa na svirali:

Ja sam sa svojim izborima završio. Možda je to sebično, a uvek ću podržavati opcije koje zemlju vuku napred. Ja kao stari vuk u politici, mogu samo da kažem: "Polako s ti rezultati". Razmislite kad i šta hoćete, ali ako hoćete, onda utakmica. I uvek im je kriva publika ili Sveti Petar. Mi ne bežimo od izbora ni od volje naroda

Ogovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da eto dođe normalno da doće još Nemaca na Kosovo, ali ne i Srba.

- A što zoveš NATO kad si tako jak? Što nisi ušao na sever? 20 dana ne možeš da razbiješ barikade - dodao je predsednik.

Govoreći o stranačkim pitanjima, on je istakao da SNS ima najveću homogenost i to od 60 odsto.

- Bili smo ubedljivo prvi, i svi to znaju. Nemojte sa mnom da razgovarate kao amateri, ja sam profesionalac. Ja čitam istraživanja svake nedelje. Misle da sam laik, ovi nesrećnici što su lupali gluposti cele godine - istakao je predsednik.

Vučić je rekao da očekuje dolazak Dereka Šolea, koji je važan čovek u američkoj administraciji.

- Dolazi 11. ili 12. nisam siguran. Verujem u jačanje odnosa sa SAD, ali videćemo kako će to ići. Verujem da moramo da razgovaramo, a posle toga očekujem dolazak ovih stručnjaka iz Evrope - kazao je on.

Upitan za izjavu ministra Vučevića o Danu srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, i ujedinjavanju sa Republikom Srpskom, rekao je da srpsko jedinstvo ne bi trebalo nikome da smeta.

- Podrazumeva se da se ujedinjujemo, u smislu jezika i kulture, i to mi govorimo svaki dan. Srpsko jedinstvo kao i svako jedinstvo ne bi nikome trebalo da smeta. Želim sve najbolje narodu u RS, ne rušeći intergritet BiH. Baš kao što je rekao ministar Vučević - dodao je predsednik.

On ističe i da N1 izvlači stvari iz konteksta, i potom podsetio na izveštavanje sa barikada.

- Tražili ste ukidanje, to je užas iz 90-ih, a kad se ukinu, onda puštate sve i svakoga da kaže da nisu trebale da budu uklonjene. To je kada nemate plan i politiku, već samo mržnju prema jednom čoveku. Ja sam zato srećan što sam gromobran za sve normalne ljude u ovoj zemlji. Tek kada mene srušite možete da srušite ovu zemlju - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da su mnogi seirili, posebno iz opozicionih medija, zbog pretnji Srbiji, kada je išao na samit u Tiranu.

- Ja čuvam Srbiju, jer mi je to posao. Ali mnogo više od posla je to što je volim više od svega. Važnija od svakog čoveka, važnija i od moje dece. Pritisci će se nastaviti. Oni sada imaju i nemačko-francuski predlog u Prištini, ponašaju se kao da je već usvojen. Misle da se plašim. Ali ja nemam vile u inostranstvu - rekao je on i dodao:

- Ne možete da ucenite malog vuka, slonovi i tigrovi. Ko god je pokušao bio je gadno ugrizen - dodao je Vučić.

Vučić je istakao i da će plate u Srbiji biti za 130 odsto veće nego pre 10 godina.

- Mi danas imamo 55 odsto javni dug, Bugarska i Rumunija nam se približavaju. Hrvatska uz sve uspehe ima mnogo veću stopu javnog duga, a manji rast. Uz sve naše poteškoće, i činjenicu da nismo dobijali milijarde iz EU. Dovoljno je bilo da pogledate Beograd, koji izgleda kao svetska metropola u odnosu na sve u okruženju. Koliko ljudi je samo Novu godinu slavilo u inostranstvu. Uskoro ćemo izaći sa podacima. To pokazuje da su ljudi bogatiji - kaže predsednik.

On ističe i da su laži da se u Srbiji radi za 200 evra, i da je najniža plata na jugu Srbije 370 evra.

- Ali moraju da lažu. U Boru prosečna plata je 806 evra. Kako da objasnite da je danas u Beogradu najveći problem zagađenost, a prethodnih 35 godina je bila nezaposlenost. Šta da kažete na to, osim da imate nekoga uspešnog na vlasti. Kada činjenice ne idu i nisu u skladu sa onim što vi želite da vidite, tim gore po činjenice - dodao je Vučić.

Predsednik kaže da vidi kako Priština forsira francusko-nemački nacrt, i da se ponašaju kao da mi to ne smemo da odbijemo.

- Broj Srba na KiM je uvek manje pod pritiskom, sada gubimo jedan do tri posto na godišnjem nivou. Toliko gubimo i u zapadnoj Srbiji. To je zbog teškog života pod albanskom čizmom, a u zapadnoj Srbiji jer nemamo dovoljno dece - naglasio je predsednik.

- Ko je bio u Jasenovcu pre? Naveli su da je bio Boris Tadić jednom u Donjoj gradini. Bio sam i ja pet puta. Bio sam i u Jasenovcu, više puta, ali ni jednom od kada sam predsednik - rekao je Vučić i pitao novinare N1 i Nove s koji je to predsednik bio sa hrvatske strane Jasenovca:

Maca pojela jezik! Vidite kako je to kad slonovi i tigrovi krenu na vuka. Opasan vuk

Govoreći o Rio Tintu, on je rekao da mu je žao što nije bilo refernduma.

Kada je reč o povalačenju sa čela SNS, Vučić je rekao da čeka da bude zakazan Kongres.

Autor: