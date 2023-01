'Pogledajte šta je Srbija uradila u proteklih deset godina' Vučić pokazao grafikone

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio danas građanima na godišnjoj konferenciji u Palati Srbija. Predsednik je govorio i o ekonomskim prilikama i svemu što je Srbija uradila u proteklih 10 godina.

Vučić je pokazao grafikone koji pokazuju šta je sve urađeno u proteklom periodu po pitanju ekonomskih parametara.

On je rekao da Srbija to nikada nije imala, i da što se tiče stranih direktnih investicija sami imamo 66 odsto.

– To je naš uspeh, i uspeh građana Srbije. Od 2012. godine sa 33.7 milijardi naša ukupna stopa BDP, koja je najbolji pokazatelj koliko je urađeno, porasla je na 60.3 milijardi. Neću se smiriti dok ne bude 100 milijardi. Pogledajte naše bruto devizne rezerve, zlato u tonama. Sa 18.2 na 38.5 tona – otkrio je predsednik.

Vučić je govorio i o nenaplativim kreditima, koji su važni zato što pokazuju zdravlje ekonomije.

– Nekada čak 20 odsto kredita nije bilo naplativo. Danas je to svedeno na 3.3 odsto. Pogledajte tu razliku. Prosečna penzija od 203.5 na 321 evro. To je tačno 60 odsto rasta. Plate su još više porastle, sa 311 evra na 642 evra. A očekujemo i 735 evra u martu da bude. To je mesec kada se meri suština. To je skok od 120 odsto zarada, za samo 10 godina – rekao je predsednik.

Predsednik je rekao da je ogroman uspeh postignut po pitanju smanjenja stope javnog duga, i istakao da nije moguće izvući i jedan parametar u ekonomiji, i da je moguće gledati deset različitih parametara.

– Dovoljno je da jedan ne valja, a da sve ostalo pada u vodu. Mi sada imamo najnižu stopu nezaposlenosti. Nikada nije bila 8.9 odsto. Uprkos strašnoj situaciji u svetu. Stopa javnog duga je 55 odsto. Takođe, veoma je važno da je kurs dinara čvrst kao stena, od 2012 godine je na 117, ili 118 dinara – naglasio je Vučić.