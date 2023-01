GLIŠIĆ O SRAMNOM PISANJU NEMAČKOG PORTALA CAJT: Ne mogu da verujem da neki ljudi ne shvataju kako se razgovara sa Vučićem! (VIDEO)

Darko Glišić, predsednik Izvršnog odbora SNS, rekao je za TV Pink da je godišnja konferencija predsednika Srbije Aleksandra Vučića bila i više nego odlična, dodajući da je mir zasigurno najveći srpski i nacionalni interes.

Kako je dodao, Vučić je uložio nadljudske napore da 2022. godinu završimo tako što niko neće izgubiti glavu, ili ćemo ući u rat. Kako je dodao, u rat se lako ulazi, a teško se izlazi, gde najveće posledice trpi narod, i to decenijama.

- Ako me pitate, kako je Vučić ovo uspeo, ja ne znam šta da kažem. On je usijane glave, ludog čoveka u privremenim prištniskim institucijama uspeo da obuzda. Jednu veliku brigu nismo rešili ali smo je odložili. Na nama je da probamo jednom da one koji diktiraju sporazume, da nateramo da poštuju te iste sporazume. Bitka se nastavlja! - rekao je Glišić.

Glišić je, komentarišući poslednje nemire na KiM, istakao da ostaje da vidimo šta će biti nadalje. Kako kaže, pred Novu godinu smo mogli da uđemo u ozbiljan sukob, i dobro je da je sve to izbegnuto. Ostaje, kako kaže, da vidimo šta će biti posle praznika.

Govoreći o jučerašnjoj konferenciji kao i Vučićevom komentarisanju nemačkog Cajta koji je pisao o Srbiji i predsedniku, Glišić je istakao da je neverovatno da neki ljudi posle toliko godina, ne shvataju na kakav način se razgovara sa našim predsednikom.

Kako kaže, to se radi pristojno i civilizovano, gde će obe strane, na kraju razgovora zasigurno biti zadovoljne.

- Pritisak, pretnja, ponižavanje, kako ovi nesrećnici kažu, pripitomljavanje... To je kod njega samo kontra efekat. To je stramputica, i ćorav posao kojeg treba da se manu. Taj sajt nemački treba da se bavi svojim problemima, a ne da pokušavaju nemoguće. Mogu samo da izazovu drugačiju reakciju, koja za cilj ne bi imala pomirenje - naveo je Glišić.

Imali smo priznanje iz Nemačke i EU da su potpisali sporezume da bi ispoštovali samo ono njihovo, što im odgovara, i da kupe vreme, dodao je Glišić.

- Oni se sada bave time, kako će na još jednom mestu u Evropi da naprave sukob, gde ćemo mi da ispaštamo. nemojte ljudi to da radite, ja ne znam da li se ljudi u EU umivaju, da li su svesni svojih postupaka!? - rekao je Glišić.

