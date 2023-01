'DOBRO JE ŠTO JE SA NAMA, ALI TO NIJE SLOBODA' OGLASIO SE SIN DEJANA PANTIĆA: Nadam se da ću uskoro sa ocem moći da prošetam gradom!

Sin Dejana Pantića, Predrag Pantić izjavio je da očekuje da će njegovom ocu koji se trenutno nalazi u kućnom pritvoru u severnom delu Kosovske Mitrovice, uskoro biti dozvoljeno da se brani sa slobode.

U razgovoru za Kosovo onlajn Predrag Pantić kaže da porodica zna da je Dejan nevin i da mu se na teret stavlja ono što on nije počinio.

"Mi očekujemo da će sud mom ocu dozvoliti da se brani sa slobode, iako od advokata stižu najave da je to teško s obzirom na delo koje mu se stavlja na teret", kaže Predrag.

On kaže da je njegovom ocu lakše što je posle tronedeljnog pritvora u policijskoj stanici sada kod kuće, ali da to nije sloboda.

"Mnogo je lakše što je ovde sa nama, okružen porodicom i našom podrškom, ali to nije sloboda. Svi se nadamo da ćemo zajedno sa ocem moći da prošetamo gradom. Moj otac je pre ovoga bio aktivan svakog dana je šetao, družio se sa ljudima išao na kafu i sve mu to sada nedostaje i zatvorenost mu psihički teško pada. Nadamo se da ima pravde i da će sve to uskoro moći da radi, ali se plašimo i da će prevelika nada možda biti razočaranje pa smo obazrivi u svojim nadama", rekao je Predrag Pantić.

On dodaje da im se sve u trenutku okrenulo naglavačke.

"Čitav naš život, naša porodica mnogo pati već mesec dana. Svaka kontrola, odlazak kod lekara, a napominjem da je moj otac čovek sa pogoršanim zdravstvenim stanjem i sa visokim pritiskom, zahteva molbe sudu, odobrenje, a onda pratnju policije i sve to jako teško podnosi i otac i mi, ali opet bolje je što je sa nama i to je neka sreća u svoj ovoj nesreći", rekao je Predrag Pantić.

Početkom decembra Pantić je uhapšen na administrativnom prelazu Jarinje zbog navodnih ratnih zločina, a uoči Nove godine pušten je u kućni pritvor.

