ORLIĆ: NAŠ NAROD SNAŽNO STOJI UZ SVOG PREDSEDNIKA

Godišnje obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića bilo je prikaz rezultata kojima bi se ponosila svaka zemlja u Evropi, koja ih ima, rekao je potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Vladimir Orlić.

- Srbija te rezultate ima, pa zato i realnih razloga za ponos. Onima koji ih nemaju ostaje da u besu, nezadovoljni sami sobom, mašu jalovim pretnjama da će Srbiju i njenog predsednika "da pripitome", da "kažnjavaju", da im "nanesu bol". Ni oni, a ni njihovi ljubimci iz ovdašnjeg bivšeg režima koji na takve parole seire oduševljeni kao da su prvi put u životu videli novogodišnji vatromet, o našem narodu i o Srbiji ne znaju - ništa - rekao je Orlić i dodao:

- Da znaju bar nešto, ne bi potcenjivali inteligenciju ovog naroda. Priče toliko prazne da su bukvalno - providne, ovde više ne prolaze. Koga ćete da ubedite da je strašna krivica Vučića i Srbije što ne uvode sankcije Rusiji vi, koji ste iz te Rusije od tolikih "sankcija" svi redom - povećali uvoz? Sami sebe isključili iz mera koje vam ne odgovaraju, branite to svojim interesima, a tražite da Srbija zaboravi sopstvene interese? Ne prolazi to ovde. Ili mislite da nekog u Srbiji ubedite da je podivljali Kurti jagnje i mirotvorac, kom je jedina prepreka da cvećem, medom i mlekom prekrije KiM, pa da nastane carstvo ljubavi i večnog mira - Aleksandar Vučić koji, eto, nije saglasan da se to sve dostigne kroz etničko čišćenje Srba, uništavanje Srbije, ubijanje našeg naroda? Pa neće da dozvoli nikakvu stolicu u UN teroristima i krvolocima, već je obezbedio da većina u UN bude danas na strani Srbije i upravo jedini on čuva međunarodno pravo. Zato da nas treba kazniti, naneti nam bol? To ovde ne kupuje niko.

- Nehotice ste priznali šta vas zaista boli: to što je Aleksandar Vučić u podršci koju ima kod svog naroda - neprikosnoven. To je tačno. Nisu mu ni do kolena vaši ljubimci, svi đuture, što bi bez pitanja pristali i da se odreknu državnih interesa, kao i KiM. I to vas žulja. Što je Srbija sve suprotno onoj bedi koju vi sanjate, kakva je nekad bila i kakva bi opet bila, da je vodi neko drugi. To je suština - rekao je Orlić i rekao da je ostalo prazni priča.

- Kako to Vučić vodi politiku "koja šteti EU" - time što investitorima sa tog prostora, po njihovom priznanju, pruža najbolje uslove da rade? Zato i dolaze u Srbiju dvostruko više nego kod svih drugih zajedno. Kako to "šteti regionu" - time što ga povezuje autoputevima, železnicom, gasovodima? Stvara zajedničko tržište i zajedničku budućnost. I, najbolje od svega: kako to "šteti samim Srbima"? Time što im je 440.000 radnih mesta obezbedio, plate već udvostručio, kao i kompletan BDP, penzije im podiže po 28% godišnje, a sve nove puteve i kliničke centre koje im gradi niko ne može više ni da nabroji? E, baš zato što toliko, i na taj način, "šteti" - i ima plebiscitarnu podršku srpskog naroda, kao i svih građana Srbije - rekao je Orlić i dodao:

- Ti ljudi, dostojanstveni i pametni, znaju najbolje ko radi za njih i njihovu decu. Ne daju da im pamet sole povređene sujete moćnika, nabeđenih da su u svemu bolji od nas i željnih da nam naređuju. Na to se vreme naš narod ne vraća. Već svoju slobodnu i samostalnu politiku čuva, svoju zemlju voli, svojim se rezultatima ponosi i snažno stoji uz svog predsednika, u pravednoj borbi za našu jedinu Srbiju. Borbi u kojoj, konačno, pobeđujemo. I tek ćemo da pobeđujemo - toliko da znate, da biste o Srbiji i našem narodu znali makar ono osnovno.



