Ministar odbrane Miloš Vučević na početku božićnog razgovora za Pink.rs rekao je da su tokom prethodne godine ostvareni dobri rezultati u skladu sa strateškim opredeljenjem naše države na jačanju sistema odbrane, opremanju savremenim naoružanjem i borbenim sistemima, kao i poboljšanju životnog standarda i uslova rada pripadnika Vojske Srbije i Ministartva odbrane.

Nedavno ste došli na mesto ministra Vojske Srbije, kako biste ocenili 2022. godinu i rad Ministarstva odbrane? Šta je urađeno, a šta je moglo da se uradi?

- Pripadnici Vojske Srbije su uspešno obavili svaki zadatak koji je postavljen pred njih u cilju očuvanja mira i stabilnosti naše države. Sa sigurnošću mogu da kažem da je Vojska Srbije postala jedna od vodećih sila u regionu, i da poručim građanima Srbije da mogu mirno da spavaju, jer danas imamo snažnu Vojsku koja je najbolji garant mira i stabilnosti. Naša država će snažno nastaviti da jača i investira u svoje odbrambene snage jer dokle god je Vojska Srbije jaka, dotle je i Srbija sigurna.

Koliko je bilo teško da sa mesta gradonačelnika Novog Sada pređete na mesto ministra odbrane?

- Meni ništa nije teško kada radim to što volim, i zato se trudim da maksimalno budem posvećen poslu. Prethodnih 10 godina tri puta sam biran za gradonačelnika Novog Sada, mog rodnog grada, i ponosan sam na to što su me rezultati kandidovali za sledeći profesionalni izazov. Prvenstveno je velika čast i privilegija što kao potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar odbrane mogu da služim svojoj otadžbini.

Šta biste izdvojili kao najveći uspeh u 2022. godini, kada je reč o vašem resoru i šta je prioritet u ovoj godini?

- Uspešno je obavljen svaki zadatak koji su pripadnici Vojske Srbije i Ministarstva odbrane dobili od vrhovnog komandanta i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Posebno tu ističem podizanje borbene gotovosti na najviši nivo, tokom poslednje pretnje eskalacijom sukoba na Kosovu i Metohiji. Ja sam se tada lično uverio da su na najvišem nivou rad, angažovanost i moral naših ljudi. Želim da pripadnike Vojske zadržimo u našim redovima, ali istovremeno želim da naša Vojska privuče veliki broj mladih ljudi. Zato su nam prioriteti nastavak modernizacije i opremanja i povećanje operativne sposobnosti svih rodova Vojske, kao i povećanje primanja i poboljšanje životnog standarda svih pripadnika Vojske Srbije. Tako smo i krenuli od prvog dana nove godine. Pripadnicima Vojske Srbije povećane su plate za 25 odsto, dok su povećanje od 12,5 odsto dobiti zaposleni u Ministarstvu odbrane koji nisu direktno uključeni u funkcionisanje vojske.

Jaka Vojska Srbije je na vrhu liste prioriteta države. Kakvi su konkretni planovi za narednu godinu kada je modernizacija i razvoj u pitanju?

- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na godišnjoj konferenciji za novinare najavio da će, kada su u pitanju odbrana i bezbednost, glavni zadatak u 2023. godini biti da se broj od 1.600 pripadnika specijalnih jedinica Vojske Srbije podigne na 5.000. Načelnik Generalštaba Milan Mojsilović i ja smo taj zadatak dobili od predsednika, i siguran sam da ćemo ga uspešno ispuniti. Predsednik je rekao da će osnovne plate za pripadnike tih jedinica ići preko 2.000 evra, i ja zaista očekujem veliko interesovanje za konkurse koji će uskoro biti objavljeni. Inače, ove godine budžet Ministartva odbrane iznosi 160 milijardi dinara, odnosno 2 odsto BDP - a. Predviđena su sredstva za dalje opremanje vojske i ulaganja u namensku indistriju, da možemo da se oslanjamo na proizvode domaće pameti, na vojnu opremu i naoružanje koje su osmislili i proizveli naši stručnjaci sa vojnih instituta i iz namenske industrije. Naša vojska je faktor stabilnosti, faktor očuvanja mira i bezbednosti, i njeno dalje jačanje je najveća pretnja svakome ko bi želeo da napadne našu zemlju.

Gde je Vojska Srbije u odnosu na zemlje regiona, a gde u odnosu na zemlje Zapada?

- Ne poredimo se sa drugima, ali je više nego primetno da se oni bave nama, i da pomno prate naše nabavke naoružanja i opreme. Tu posebno mislim na Hrvatsku. Naša Vojska se naoružava tačno onoliko koliko je potrebno da se odbrani naša otadžbina. Do pre deset godina bili smo u ozbiljnom zaostatku i dalje je prisutan narativ kako se Vojska do te mere uništavala da su topljeni tenkovi i da je jedno lovačko društvo imalo više naoružanja od nje. Dakle, posle perioda potpunog neulaganja i devastiranja naših odbrambenih kapaciteta, poslednje decenije ulažemo da bi nadoknadili propušteno. U ovoj godini očekujemo nove nabavke opreme i naoružanja, kao i isporuke onoga što smo ranije ugovorili i platili. Predsednik je pre tri dana objavio da smo dobili lansere raketa iz jedne zapadne države.

Šta u 2023. godini očekujete po pitanju Kosova i Metohije?

- Nastavak pritisaka sa raznih strana, i nastavak provokacija od strane takozvanih prištinskih vlasti jer je očigledna njihova namera da se na sve načine onemogući opstanak Srba na Kosovu i Metohiji. Odgovor države Srbije je jasan – nećemo učiniti ništa čime bismo ugrozili mir i stabilnost, ostajemo privrženi dijalogu, ali nećemo dozvoliti nove pogrome i stradanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Da li će se napraviti pomak kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine i koliki je rizik od eskalacije sukoba?

- Nije lako razgovarati sa onima koji ne poštuju ni jedan međunarodni ugovor, i stalno izazivaju destabilizaciju na terenu. Ali mi hoćemo da razgovaramo jer je nama cilj da se zaštite mir i stabilnost, i da se sačuvaju životi naših ljudi. O istini ne sme da se ćuti. Pred svim međunarodnim institucijama govorićemo o bezumlju i bezakonju koje se dešava Srbima na Kosovu i Metohiji, o tome da se ne poštuje međunarodno pravo, Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mnoga druga potpisana međunarodna dokumenta, da se već 10 godina ne formira Zajednica srpskih opština, da je naš narod izložen stalnim pretnjama, maltretiranju, hapšenju ..

I da li je Vojska Srbije spremna da odgovori na eventualna izbijanja sukoba?

- Vojska Srbije je spremna i sposobna da u svakom momentu odgovori na svaku pretnju, i da izvrši svaku komandu Vrhovnog komandanta predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Kakvo konačno rešenje za Kosovo priželjkujete?

- Nadam se miru.

Da li podržavate ideju da se vrati obavezni vojni rok i da li smo blizu da se on uvede u praksu?

- Lično podržavam, ali nije ni važan, niti presudan stav jednog čoveka. U javnosti je već otvorena tema obaveznog služenja vojnog roka, a tek nam predstoje analize i razgovori o tome, i jedna široka javna javna rasprava pre nego što bilo kakva odluka bude doneta.

Kako ste proveli novogodišnje, a kako planirate da provedete božićne praznike? Da li Vam je neka od njih ostala u posebnom sećanju, i ako jeste zbog čega?

- Novu godinu sam dočekao sa čuvarima našeg neba, sa pripadnicima jedinice Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, dok sam prve dane godine proveo na terenu, u obilasku Operativnog centra sistema odbrane, i pripadnika nekoliko jedinica među kojima i 126. brigade VOJIN. Na Božić ću posetiti naše vojnike u kopnenoj zoni bezbednosti, u neposrednoj blizini Kosova i Metohije, a ostatak dana provešću u krugu porodice.

Autor: A. A.