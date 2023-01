Dodik: Primarno je da Srpska sačuva svoje interese

U promenjenim geopolitičkim okolnostima primarno je da Srpka sačuva svoje interese i da ne zauzima stranu ni u jednom sukobu, poručio je danas predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

"Naš primarni stav je da nećemo da se mešamo u sukob u kojem su dva, i to pravoslavna naroda, dve zemlje sa kojima imamo dobre odnose. Mi smo iskusili sankcije i posledice koje one vuku za sobom, mi to ne želimo nikome, posebno ne onima koji su pokazivali i pokazuju razumevanje za našu političku poziciju zasnovanu na Dejtonskom mirovnom sporazumu", rekao je Dodik za banjalučki Glas Srpske u odgovoru na pitanje da li će Srpska zadržati stav da ne uvodi sankcije Rusiji. Paradoksalno je, kazao je, da sankcije Ruskoj Federaciji zagovaraju federalni političari, koji imaju veću korist od ruskog gasa nego Republika Srpska. " Podsetiću vas da samo tri odsto tog gasa koristi Republika Srpska, preostalih 97 odsto ide u FBiH", rekao je Dodik. Istina je, kazao je, da su pojedini ambasadori, mimo volje i odluke Predsedništva BiH, glasali za neke rezolucije protiv Ruske Federacije, na šta su iz Srpske ukazivali, protiv nekih pokrenuli i postupke, ali da je odlično poznato kako funkcionišu stvari u BiH, kao i da je spoljna politika uvek refleksija unutrašnje. Na pitanje da li se mogu očekivati veći pritisci na BiH, a time i na Srpsku iz Brisela zbog činjenice da je BiH dobila status kandidata za članstvo u EU, Dodik je rekao da je BiH kolateral izmenjenih odnosa na međunarodnom planu, da je pritisaka bilo i biće ih, ali da je na Republici Srpskoj da se trudi da sačuva svoje interese, a to je da ni u jednom sukobu ne zauzima stranu. On smatra da Republika Srpska na tom putu može jačati svoje institucije i položaj u BiH, jer se BiH po svojoj složenosti ne razlikuje mnogo od ostalih država članica EU. Dodik je podsetio da se i sa mesta srpskog člana Predsedništva BiH trudio da maksimalno afirmiše ustavna prava Republike Srpske i da jača njene institucionalne kapacitete. Istakao je da se to ogledalo i kroz potezanje vitalnog nacionalnog interesa. Poručio je da Republika Srpska ne odustaje ni od čega što joj pripada po Ustavu BiH, te ocenio da je u BiH predugo trajalo bavljenje pitanjima o kojima nema saglasnosti. Rekao je da Srpska nikada nije bežala od saradnje i da sve što je u interesu njenih građana mora biti i interes Vlade Srpske. "Meni su jednako važni susreti i saradnja sa Srbijom, Ruskom Federacijom, Kinom, Mađarskom, Grčkom, kao i oni sa Briselom, Vašingtonom i Berlinom", naveo je predsednik Srpske.