MALI: Srbija je pokazala snagu uprkos brojnim izazovima

Ministar finansija Siniša Mali govorio je o godini za nama, i sumirao utiske u intervjuu za portal Novosti.

Kada se očekuje kraj kompletnog projekta "Beograd na vodi", koji su od početka pratile kritike?

- Samo jedan pogled na ovaj deo grada dovoljan je da se shvati koliko nisu bili u pravu oni iz opozicije koji su govorili da je ovo pusti san jednog čoveka, Vučića, i da će se svesti na jednu kafanu. Držali smo se ideje i vizije da od ovog nekada najružnijeg dela Beograda napravimo ne samo najveće gradilište, nego i najlepši deo grada. Očekujem da 2025. budu započeti radovi na svim objektima u okviru BG na vodi, a da do 2028. kompletan projekat bude završen. Kamen temeljac postavljen je 2015. i za nepunu deceniju i po ovde će, na 100 hektara, ukupno nići novih dva miliona kvadratnih metara. Mogu samo da budem ponosan na to, to je prevashodno uspeh građana Srbije i potvrda naše odgovorne politike. Do sada je na Beogradu na vodi završeno 14 zgrada, 10 novih se gradi, ove godine zvanično se otvara i Kula Beograd, najviša zgrada u ovom delu Evrope, visoka 168 metara. Dnevno oko 2.500 radnika je angažovano u okviru ovog kompleksa. Projekat je i po brojkama simbol razvoja, rasta i uspeha Srbije.

Kakvo je trenutno stanje u državnoj kasi?

- Na računu imamo 317 milijardi dinara, rekordne devizne rezerve od 18 milijardi evra, prvi put smo iznad ove cifre. Poređenja radi, 2012. imali smo oko 10 milijardi evra deviznih rezervi. Imamo 38,5 tona zlata u trezorima NBS. Kao zemlja, uprkos krizi koja drma ceo svet, pokazali smo koliko možemo da budemo odgovorni, koliko su se reforme iz 2014. isplatile, koliko smo postali otporniji na ovu krizu, naša privreda, ekonomija, građani. Da ne pominjem kako smo reagovali 2020. kada je kovid krenuo, pa smo bili prva zemlja koja je obezbedila sve četiri vakcine, izgradili u rekordnom roku, od po pola godine, tri nove kovid-bolnice, nabavili respiratore, lekove, nastavili da pomažemo građane, penzionere, zdravstvene radnike, prosvetare, mlade... Uprkos svim izazovima sa kojima smo se suočavali poslednjih nekoliko godina, pokazali smo koliko smo jaki, stabilni, odgovorni kada je potrošnja novca u pitanju. I na kraju krajeva, koliko razmišljamo o budućnosti naše dece i Srbije.

Znači, za građane ni u novčanicima neće biti "zime" u ovoj godini?

- Mi se nalazimo u situaciji da smo uspeli da ostvarimo neke stvari o kojima ranije nismo ni razmišljali. Danas Srbijom putujete vozom koji ide 200 kilometara na sat. Gradi se, uprkos krizi, 10 auto-puteva i brzih saobraćajnica. Nijedna investicija nije stala, gradimo fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizacionu mrežu, škole, bolnice... Zadržali smo makroekonomsku stabilnost, dali pomoć od skoro devet milijardi evra za privredu i građane Srbije. Uprkos ogromnim izdvajanjima za energetiku tokom prošle godine, koja će se nastaviti i ove, mi i dalje imamo stopu našeg javnog duga od 55 odsto BDP. Potpuno smo usklađeni sa ciljem da do 2025-2026, do kraja mandata ove vlade, prosečna zarada bude 1.000, a prosečna penzija viša od 400 evra. Obećanja koja smo dali - ispunjavamo.

Očekujete li i da će se nastaviti trend pada nezaposlenosti? Za to su ključne strane investicije?

- U 2023. smo ušli i sa rekordno niskom nezaposlenošću od 8,9 odsto. I dalje je Srbija atraktivno mesto za ulaganje. Prošlu godinu smo završili sa skorom od oko 4,4 milijardi stranih investicija. Tokom 2021. investicije su iznosile 3,9, a 2020. 3,8 milijarde evra. Više od 60 odsto svih ulaganja koja dolaze u region Zapadnog Balkana dolaze u Srbiju. Zato imamo rekordno nisku nezaposlenost, visoke prihode u budžetu od poreza i doprinosa. Prvi put u istoriji u 2022. prešli smo iznos od 60 milijardi evra BDP. Ove godine ćemo ići na 68 milijardi. Pobeđujemo u onome u čemu do sada nismo pobeđivali.

Da li su poskupljenja, koja se i te kako osećaju, konačno "udarila u plafon" ili tek slede cenovni šokovi?

- Kriza i inflacija nisu izazvane u Srbiji, ceo svet ima veliki problem sa tim, prevashodno zbog ogromnog rasta cena energenata, konflikta u Ukrajini. Cene struje i gasa porasle su 10 puta u poslednjih godinu dana. Mi se i dalje dobro držimo upravo zbog kontrole cena osnovnih životnih namirnica i goriva. Kod nas je i najniža cena i struje i gasa u odnosu na ostatak Evrope. Za 2022. inflacija je u proseku bila oko 11,5 odsto. Po onome što sam video iz izveštaja NBS, inflacija će polako usporavati i do decembra ove godine trebalo bi da padne na oko osam odsto. Uprkos ovoj krizi, trudimo se da plate i penzije prate ili da čak idu iznad stepena inflacije kako bi standard građana bio sačuvan. Naša ekonomija nije stala. Mislim da se država pokazala veoma odgovornom, stabilnom, da zna da se nosi sa velikim krizama, kao što su u poslednje tri godine, od kovida, pa nadalje. I sa te strane mi odustati nećemo. U suštini naše politike jeste pojedinac, čovek, i trudićemo se ne samo da obezbedimo i dovoljne količine hrane i ogreva, gasa i struje, nego da to bude po cenama koje naši građani mogu da plate.

Može li sve ove ekonomske rezultate o kojima govorite da ugrozi situacija na KiM, koja je zbog destruktivne politike Kurtija stalno na ivici oružanog sukoba?

- Mislim da i te kako može da ugrozi. Svaka nestabilnost, regionalna, svaki šok, svaka loša reč o Srbiji umanjuje interesovanje investitora za našu zemlju i menja i naše prioritete. U ovom trenutku za nas je najvažnije očuvanje života građana Srbije, koji žive na KiM, što nisam siguran da je u interesu druge strane. Politika predsednika Vučića i Vlade usmerena je ka očuvanju mira i stabilnosti. Svaka druga reč ili svaka naša reč je molba za mir, stabilnost, za razgovor, jer samo tako možemo da nađemo neko rešenje. Oružje, rafalne paljbe nisu rešenje. To jeste potencijalno veliki problem za nas, ali i za region, pa i celu Evropu. Mislim da nikome nije u interesu da ima još jedan sukob ovde, da se gube ljudski životi. Nadam se da će razum da prevlada kako bismo kao region nastavili sa rastom i razvojem.

Kolika je realna opasnost, a čime nam se stalno preti sa Zapada, da se suočimo sa ekonomskim sankcijama, povlačenjem investicija, zatvaranjem fabrika?

- Ne mogu da kažem da to nije realna pretnja, ali se iskreno nadam da do toga neće doći jer to ne bi bilo ni u čijem interesu.

Kako gledate na pozive dela opozicije da se održe vanredni izbori za Beograd?

- Mi smo uvek za izbore spremni.

Šta želite sebi, a šta građanima u 2023?

- Uvek postavljam sebi visoke ciljeve. Ali, moraću da ih sačuvam za sebe kako bi mi se i ostvarili. Građanima želim puno zdravlja i da sa puno ponosa govore o svojoj zemlji i njenim uspesima. Naravno, kao ministar finansija, želim svima i više novca u novčaniku. Moja poruka građanima je i da se snovi ostvaruju, kad imate jasnu viziju, želju za radom, kada ste posvećeni. Tada ne postoje granice. Nadam se i da ćemo uz veliko zalaganje predsednika Vučića i svih nas da sačuvamo suverenitet, nezavisnost i Kosovo i Metohiju.



KURS DINARA NE TREBA DIRATI

A treba li menjati kurs dinara?

- Smatram da u ovom trenutku ne treba menjati. Inače je devizni kurs najveći pokretač, odnosno ima najveći uticaj na inflaciju. U ovom trenutku, svako pomeranje kursa bi dovelo do ubrzavanja inflacije, što apsolutno nikome nije u interesu. S druge strane, stabilnost kursa daje i jednu prediktabilnost celom okruženju, i kad je reč o ekonomiji, preduzećima i investitorima. Nije slučajno da imamo rekordne prilive stranih direktnih investicija u 2022. Već se primećuje ta kredibilnost koju smo izgradili, to da bez obzira na bilo kakvu krizu reagujemo brzo i efikasno, da sva svoja obećanja koja dajemo ispunjavamo u dinar i u dan.

ZA PRAZNIKE KOD KUĆE SA KLINCIMA

A kako ste proveli novogodišnje praznike?

- Kod kuće. Baš sam umoran i prijalo mi je ovih nekoliko dana da se malo posvetim klincima. To mi baš nedostaje. Posvetio sam se malo i sebi pa sam pojačao treninge.

REKORD U "GALERIJI" - 118.202 LJUDI

Ministar Mali otkrio je još jedan rekord koji je postignut na Beogradu na vodi - tokom vikenda uoči Nove godine kroz tržni centar "Galerija" prošlo je 118.202 ljudi!

- Dosadašnji rekord posete nekog tržnog centra, i to kad ih je bilo znatno manje u Beogradu nego sada, bio je upola manji, negde oko 65.000 ljudi. Poseta "Galeriji" je još jedan dokaz koliko je ovaj deo Beograda postao važan i za stanovnike grada, ali i za ceo region odakle ljudi u velikom broju ovde dolaze.

PRVA LINIJA METROA 2028. GODINE

A kako napreduje izgradnja metroa?

- Prva linija se uveliko gradi i biće završena do 2028. U budžetu smo ostavili više od 500 miliona evra za nastavak radova. I još nešto, još je gradonačelnik Branko Pešić započeo radove na izgradnji Prokopa. Sada su tamo radovi u toku na izgradnji stanične zgrade, železničke stanice koja će biti potpuno gotova do kraja naredne godine. Još jedno obećanje ćemo ispuniti koje smo dali. Nema granica, nema stajanja.

VOŽNjA SA VUČIĆEM

A kad ste se poslednji put s predsednikom Vučićem vozili gradom?

- Mislim da su prošla puna dva meseca od poslednjeg puta. S obzirom na sve ove probleme sa kojima se suočavamo, pogotovo na teritoriji KiM, čemu je Vučić posvećen 100 odsto svog vremena, nismo imali vremena za vožnju ili šetnju. I ja sam imao i rebalans budžeta i budžet, razgovore i završetak novog sporazuma sa MMF. Nadam se da ćemo uskoro imati prilike da se opet provozamo i prošetamo.

