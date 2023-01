UŽIVO DRAMA NA KiM! Srbi odblokirali put kod Štrpca, Petkoviću zabranjena poseta, Vučić poslao MOĆNU PORUKU ranjenom dečaku (FOTO+VIDEO)

Deca su u trenutku napada išla pored puta i nosila Badnjak kad je napadač na njih otvorio rafalnu paljbu. Jedan dečak je pogođen u šaku, a drugi u rame.

Osumnjičeni (33) za ranjavanje je pobegao, ali je posle skoro dva sata lociran i uhapšen. U pitanju je pripadnik takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga Azem Kurtaj (33).

Meštani srpske nacionalnosti su odmah nakon ranjavanja dečaka blokirali lokalni put između Štrpca i Uroševca. Priština je poslala jake snage u Gotovošu, a pregovari o uklanjanju barikada trajali su satima.

Drama je okončana oko 23 sata kad su Srbi pristali da odblokiraju saobraćajnicu nakon dogovora sa Kforom i policijom.

23.20 - PETKOVIĆU ZABRANJENO DA POSETI RANJENE DEČAKE

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković saopštio je večeras da mu je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti zabranio da poseti ranjenu srpsku decu na KiM.

- Večeras mi je Kurti zabranio da posetim povređene srpske dečake Miloša i Stefana u bolnici u Gračanici! Iako sam zatražio da mi bude omogućena poseta ranjenima naišao sam na blokadu. Niko ne može sprečiti istinu o stradanju naše dece! Jesu li to evropske tekovine - napisao je Petković na Tviteru i tagovao Miroslava Lajčaka.

23.12 SRBI ODBLOKIRALI PUT

Magistralni put koji su Srbi iz Štrpca blokirali nakon ranjavanja srpskog dečaka i mladića u Gotovuši otvoren je nešto posle 23 sata nakon dogovora o pojačanoj bezbednosti.

23.11 - ALBANAC KOJI JE PUCAO NA DECU SIN TERORISTE OVK?

Azem Kurtaj (33), koji je pucao na srpske dečake u Gotovuši kod Štrpca, sin je poginulog teroriste OVK Danuša Kurtaja, nezvanično prenose lokalni albanski mediji.

Danuš Кurtaj je stupio među teroriste 1998. godine na području Kačanika, a nastradao je sledeće godine tokom NATO bombardovanja, piš botasot.info.

22.35 - VUČIĆ POSLAO PORUKU RANJENOM STEFANU

Predsednik Aleksandar Vučić poslao je ohrabrujuću poruku Stefanu Stojanoviću (11) koji je danas upucan kod Štrpca.

Vučić se iz Hilandara, gde će provesti Božić, obratio dečaku koji je sa starijim rođakom Milošem (21) ranjen dok su nosili badnjak.

21.42 - EPISKOP TEODOSIJE POSETIO POVREĐENE

Episkop Teodosije je razgovarao sa lekarima i medicinskim osobljem i upoznao se sa zdravstvenim stanjem mladića, koji su nakon ranjavanja u Gotovuši kod Štrpca prebačeni u KBC "Priština" u Gračanici, prenosi Radio KiM.

Vladika Teodosije je ranjenim momcima i njihovim porodicama uputio reči utehe i ohrabrenja, uz nadu da će božićna radost zameniti bol, kao i da će se ranjeni brzo vratiti svojim domovima.

Vladika im je za blagoslov darivao brojanice i zadržao se sa njima u toplom razgovoru.

21.36 - MATICA ALBANACA SRBIJE NAJOŠTRIJE OSUĐUJE NAPAD NA SRPSKE MLADIĆE

Matica Albanaca Srbije najoštrije osuđuje napad na srpske mladiće iz Gotovuše.

- Nikada u istoriji nije zabeleženo da Albanci napadaju Srbe na ovaj sveti praznik. Aljbin Kurti se ponovo povampirio i pokazao da mu ništa nije sveto. Svima koji obeležavaju praznik sretno Badnje veče i da se nikad više ovo ne ponovi - poručio je predsednik ovog udruženja Demo Beriša.

21.21 - POLICIJA TRAŽI DA SRBI ODBLOKIRAJU PUT

Takozvana kosovska policija traži od okupljenih Srba da odblokiraju put kod Štrpca. Mediiji na albanskom navode da je u selo Gotovuša, odakle su dečaci koje je danas ranio Albanac, stigao veliki broj pripadnika policije. Trenutno se pregovara o odblokiranju puta.

20.58 - GRENEL: SVI MORAJU DA OSUDE OVO NASILJE

Nekadašnji specijalni izaslanik predsednika SAD Ričard Grenel osudio je ranjavanje Stefana (11) i Miloša (21) Stojanovića iz Gotovuše na koje je pucao Albanac A.K. (33).

- Svi moraju da osude ovo nasilje - napisao je Grenel.

20.18 - BRNABIĆ OBJAVILA UZNEMIRUJUĆI SNIMAK UPUCANOG DEČAKA

Premijerka Ana Brnabić objavila je uznemirujući snimak ranjenog srpskog dečaka Stefana Stojanovića (11) koga je danas iz čista mira kod Štrpca upucao Albanac.

