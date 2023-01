ANA BRNABIĆ O POKUŠAJA UBISTVA SRPSKOG DEČAKA I MLADIĆA KOD ŠTRPCA: Najoštrije osuđujem ovaj opak zločin

- Ni u pravoslavnu svetu noć Srbi na Kosovu* nisu bezbedni. Najoštrije osuđujem ovaj opak zločin i tražim od međunarodne zajednice da odmah reaguje i privede krivce pravdi. Ovo je još jedan u nizu strašnih incidenata koji pokazuju težinu uslova u kojima Srbi na Kosovu i Metohiji svakodnevno žive - napisala je Ana Brnabić na Tviteru.

Even on the Orthodox Holy Night, Serbs in Kosovo* are not safe.



I condemn in the strongest possible terms this vicious crime and request the international community to act immediately and bring the culpable to justice. 1/2https://t.co/pssGWCKLqN