OVO JE STEFAN, IMA 11 GODINA, UPUCAN JE SAMO ZATO ŠTO JE SRBIN: Brnabić objavila UZNEMIRUJUĆI SNIMAK dečaka ranjenog kod Štrpca (VIDEO)

- Ovo je Stefan. Ima 11 godina. Na njega je pucano danas, na pravoslavni Badnji dan, samo zato što je Srbin. Pored njega pucano je i na još jednog mladog Srbina Miloša koji ima 21 godinu. Svako treba da odvoji dva minuta da pogleda ovaj snimak. Ova slika je pravo lice situacije na KiM - napisala je Brnabić na svom profilu na Tviteru.

Rođaci Stefan Stojanović (11) i Miloš Stojanović (21), podsetimo, ranjeni su danas oko 15 sati u Gotovuši kod Štrpca na KiM kad je na njih, bez ikakvog povoda, iz vozila u pokretu pucao lokalni Albanac.

Deca su u trenutku napada išla pored puta i nosila Badnjak kad je napadač na njih otvorio paljbu. Jedan dečak je pogođen u šaku, drugi u rame, ali nisu životno ugroženi.

This is Stefan. He is 11 years old. He has been shot at today, on the Orthodox Christmas Eve, just because he is Serbian. Along with him, another young Serb, Miloš, who's 21, has been shot at. Everyone should spare 2 min to look at the video. This image is a true face of Kosovo*. pic.twitter.com/8pKpUSNt8D