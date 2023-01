ŠOKIRANI, ALI NE POMINJU SRBE: OEBS i Oliver Varhelji najoštrije osudili ranjavanje 'dvoje dece' kod Štrpca (FOTO)

Rođaci Uroš (11) i Miloš Stojanović (21) ranjeni su danas kod Štrpca dok su nosili badnjak.

Tim povodom oglasili su se iz OEBS i evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji. Misija OEBS na Kosovu najoštrije je osudila pucnjavu kod Štrpca, u kojoj su ranjeni Uroš (11) i Miloš (21) na koje je pucano dok su nosili badnjak.

- Najoštrije osuđujemo pucnjavu u blizini Štrpca, ranije danas, u kojoj su dve osobe povređene. Brza akcijae policije u hapšenju osumnjičenog je dobrodošla i mora se nastaviti tako da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde - navela je Misija OEBS na Tviteru.

- Najoštrije osuđujemo pucnjavu u blizini Štrpca, ranije danas, u kojoj su dve osobe povređene. Brza akcijae policije u hapšenju osumnjičenog je dobrodošla i mora se nastaviti tako da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde - navela je Misija OEBS na Tviteru.

Dodaju i da mora postojati nulta tolerancija za takve akte nasilja.



Varhelji: Očekujem punu istragu

A evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji poručio je večeras, povodom ranjavanja dva srpska dečaka u Štrpcu, da od tzv. kosovskih vlasti očekuje punu istragu.

- Šokiran sam napadom na dvoje dece u Štrpcu. Ne može biti opravdanja za bilo kakvo nasilje - podvukao je on u poruci objavljenoj na tviteru.

I am shocked by the attack on two children in Shtërpcë today.



There can be no justification for any violence.



I wish them fast recovery!



Varhelji je povređenima poželeo brz oporavak.

Varhelji je povređenima poželeo brz oporavak.

Rode: Osuđujem napad na dva dečaka kod Štrpca i želim im brz oporavak

I nemački ambasador u Prištini Jorn Rode osudio je napad na dečake u Gotovuši kod Štrpca i pozdravio brzu reakciju tzv. Kosovske policije.

- Osuđujem današnji napad na dva dečaka kod Štrpca i želim im brz oporavak - napisao je Rode na Tviteru.

- Osuđujem današnji napad na dva dečaka kod Štrpca i želim im brz oporavak - napisao je Rode na Tviteru.

