OGLASIO SE RIČARD GRENEL O MONSTRUOZNOM NAPADU KOD ŠTRPCA - Poručio samo jednu stvar!

Podsećamo, dvojica srpskih dečaka, rođaci Stefan S. (11) i Miloš Stojanović (21) ranjeni su danas u Gotovuši kod Štrpca kada je na njih, bez ikakvog povoda, iz vozila u pokretu pucao lokalni Albanac.

Albanac, koji je prema prvim informacijama pripadnik specijalnih snaga Aljbina Kurtija, uhapšen je, a pronađeno je i oružje i vozilo iz koga je pucano na Srbe.

Lokalni meštani održali su ovim povodom žestok protest.

Ričard Grenel je na svom zvaničnom Tviter nalogu napisao:

- Ovo nasilje moraju da osude svi.

This violence must be condemned by everyone. #kosovo #serbia https://t.co/9kOnCJJfng