'PRAVDA ĆE BITI ZADOVOLJENA' Evropska unija osudila napad na srpskog dečaka i mladića u Štrpcu

Stano je na Tviteru, u ime Brisela, poželeo ranjenima potpun i brz oporavak.

Osmani osudila napad na srpske dečake kod Štrpca

- EU oštro osuđuje jučerašnje ranjavanje u pucnjavi dečaka i mladića na KiM. Važno je da će vlasti u potpunosti istražiti ovaj gnusan zločin i da će pravda biti zadovoljena - naveo je Stano.

Kosovo: 🇪🇺 firmly condemns the shooting of a child and a young man in 🇽🇰 yesterday. Important that authorities will fully investigate this despicable crime and justice is exerted.

We wish the victims a full and speedy recovery.