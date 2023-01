PALMA: DA SE SVI U SRBIJI, BEZ OBZIRA NA NACIONALNU I VERSKU PRIPADNOST UJEDINIMO, A DA NAM UJEDINITELJ NE BUDU POLITIČKE PARTIJE VEĆ SRBIJA

Ispred Hrama Svetog Jovana Krstitelja u Končarevu kraj Jagodine održano je tradicionalno paljenje badnjaka u prisustvu preko 2000 ljudi iz Končareva, okolnih sela i grada Jagodine. Ktitor ovog hrama je Dragan Marković Palma sa porodicom, koji se i obratio prisutnima.

„Badnji dan i Božić su dani praštanja i dani jedinstva. Ja pozivam sve u Srbiji, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost da se ujedinimo, a da nam ujedinitelj ne budu političke partije već Srbija i tako ćemo najbolje svi zajedno da odgovorimo na sve napade na našu zajedničku zemlju. Imam dva pitanja za deo međunarodne zajednice, prvo je „Da li se igde na svetu desilo da neko zabrani poglavaru jedne crkve da ode u svoju kuću, kao što je onaj Kurti zabranio srpskom Patrijarhu da ode u svoju kuću, u Pećku patrijaršiju?“ Pa su posle Kurtiju rekli da to nije u redu, a on je navodno to ipak dozvolio. Naš patrijarh je otišao sa ministrom inostranih poslova Ivicom Dačićem u Zagreb da pošalje poruku mira Hrvatskoj. Ni mi ni Hrvati ne možemo da zaboravimo šta je bilo, ali naša politika je politika budućnosti, a ne politika prošlosti koju Hrvati non stop nameću. Kada se sretnu mladi iz Srbije i Hrvatske treba da razgovaraju o ljubavi, o životu, o biznisu, tako mi učimo našu decu. I moje drugo pitanje za deo međunarodne zajednice je „Kažite nam gde je to Srbija pogrešila i šta to Srbija nije ispoštovala, koji to sporazum Srbija nije realizovala?

“Nema nijednog sporazuma koji Srbija nije realizovala i nema nijednog dogovora koji Srbija nije ispoštovala. Ali kosovski Albanci nisu ispoštovali niti realizovali nijedan. Deo međunarodne zajednice hoće da nam kaže da mi nismo to što jesmo i žele da nam promene našu ličnu kartu. To nikada niko neće moći“, kazao je Marković.

„Moja poruka na ovaj pravoslavni praznik je sloga, bezbednost i ljubav u porodici, ali isto tako kao što voliš svoju decu, treba da voliš i drugu decu i ja pozivam sve roditelje čija su deca otišla na privremeni rad u inostranstvo, da pozovu svoju decu da se vrate u svoju državu, jer nema lepše i bolje zemlje od Srbije“, naglasio je Dragan Marković Palma.

U Hramu Svetog Jovana Krstitelja činodesjtvovali su sveštenici namesništva Beličkog iz Jagodine, a građani su mogli pre liturgije da celivaju mošti 13 svetaca koliko ih ima u ovom hramu i po čemu je jedinstven. Za sve prisutne obezbeđeni su kuvano vino, kuvana rakija, čaj i sokovi. Uz badnjak zaigralo se i srpsko kolo.

