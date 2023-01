Ministar odbrane Miloš Vučević uključio se jutros u Novo vikend jutro kod voditeljke Jovane Jeremić gde je otkrio kako provodi Božić, najradosniji hrišćanski praznik.

Ministar je najpre svima poželeo dobru sreću, zdravlje, uspeh, a onda je otkrio da Božić provodi zajedno sa vojskom Srbije.

- Želim da čestitam svima najradosniji praznik. Zajedno sa načelnikom generalštaba, generalom Mojsilovićem i ostatkom vojske nalazim se u Bujanovcu blizu naše svete zemlje, u poseti bazi. Na najlepši mogući način sam proveo Božićno jutro - rekao je Vučević.

Govoreći o situaciji na KiM, Vučević kaže da je juče nastavljen neprekidan teror teror nad Srbima.

- Dečaci su nosili badnjake, a za nekoga je to razlog za napad. Još su iritantnije osude, Kurti je rekao da su to kosovski državljani... Pa nisu, to su srpski dečaci. To su uradili na Badnje veče, Badnji dan... Teško je biti Srbin na Kosovu i Metohiji. Nadam se da će naš narod biti uporan i hrabar u borbi za opstanak - priča ministar odbrane.

