SVI SE PITAJU - ZAŠTO JE PUTIN SAM U CRKVI NA BOŽIĆ? Prizor pokrenuo LAVINU: Strah od bolesti ili je reč o OPASNOJ političkoj poruci (VIDEO+FOTO)

Šef ruske države prisustvovao je božićnoj službi u Blagoveštenskoj sabornoj crkvi u Kremlju.

Ruski i ukrajinski analitičari su primetili da na snimku sa službe Putin stoji sam sa sveštenikom.

_ 🇷🇺 07.01.2023 = Putin attends Christmas service in Kremlin’s Annunciation Cathedral _ ✝️ Christmas in Russia, commemorating the birth of Jesus Christ, is celebrated on 7 January in the common Gregorian calendar _ 🎯 https://t.co/qHnRdLxOqz _ 🙂🙂🙂 _ pic.twitter.com/6nB9VLoKyP



Anatolij Šarij, analitičar blizak ukrajinskim službama bezbednosti, rekao je da se ovako nešto ranije nije dešavalo, osim zbog pridržavanja mera zaštite od virusa COVID 19.

I zaista, čini se da je odsustvo drugih vernika u hramu zapravo posledica karantinskih ograničenja kojih se predsednik pridržava od pandemije.



Međutim, ruski analitičar Dmitrij Borisenko video je politički znak u okviru svečane službe:

„Čekamo potpunu smenu elita. Ovakvo okruženje je veoma jasan znak za ono šta sledi."

Vrlo je neuobičajeno da Putin dočeka pravoslavni Božić u Moskvi - poslednji put to se dogodilo pre više od dve decenije 2001. godine.

Putin je takođe bio sam prošle godine, u svojoj zvaničnoj rezidenciji izvan glavnog grada, u Novo-Ogarjovu, u vreme kada je preduzimao krajnje mere predostrožnosti zbog pandemije.

And Putin did it standing all alone, hiding in his obvious bullet proof jacket under his bulky coat & jumper. This is a (man) scared of the Russian people. Scared of his own failures. https://t.co/PL1WamI42D pic.twitter.com/g9USFuPpKr