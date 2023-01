'NE ZLOUPOTREBLJAVAJTE MUKU JEDNE MAJKE, TO JE BIO POKUŠAJ UBISTVA!' Jevtić odgovorio Šolakovim medijima!

Potpredsednik Srpske liste i gradonačelnik Štrpca Dalibor Jevtić odgovorio je Šolakovim medijima porukom da ne zloupotrebljavaju muku Stefanove majke, jer je napad na srpsko dete u Štpcu bio bio pokušaj ubistva.

- A.K. je PUCAO na grupu Srba koja je nosila badnjake, to kažu očevici i to stoji u zvaničnim izveštajima Policije i Tužilaštva. Stefanova majka u stanju šoka nije imala sve informacije. Nemojte da zloupotrebljavate njenu muku, da li metak rikošetira ili ne to je bio pokušaj ubistva - napisao je Jevtić.

А.К. је ПУЦАО на групу Срба која је носила бадњаке, то кажу очевици и то стоји у званичним извештајима Полиције и Тужилаштва. Стефанова мајка у стању шока није имала све информације. Немојте да злоупотребљавате њену муку, да ли метак рикошетира или не то је био покушај убиства. https://t.co/5G9CtPAVBz — Dalibor Jevtić (@jevticdalibor) 07. јануар 2023.

