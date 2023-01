RADUN ZA PINK O ZLOČINIMA NA KOSMETU: To je direktan napad na Srbe i srpsku decu! (VIDEO)

Branko Radun, analitičar, govoreći o napadima na Srbe na Kosmetu kaže da se ogromna nesreća dešava našem narodu tamo.

Radun je rekao da mnogi misle da je to nešto što se dešava od devedesetih i precizira da je toga bilo i osamdesetih,

- Ovaj zločin, da vi pucate na decu je poruka Srbima da to mogu da očekuju. To je direktan napad na Srbe i srpsku crkvu - rekao je Radun za Novo vikend jutro Jovane Jeremić.

Radun navodi da je simptomatično da se takve stvari dešavaju na praznik i ističe da se tada napadaju baš nedužni civili.

- Srbija treba da krene u tom pravcu, da popisuje sve te zločine i da ih privodi pravdi... Nama treba centar koji bi se bavio time - ocenio je Radun.

Đorđe Todorov ispred Centra za društvenu stabilnost govoreći o pucanju na srpsku decu na Kosmetu dodaje da je Stefan pretučen kada se vraćao sa liturgije.

- Njega jednog je pretuklo osam Albanaca. Sedam su ga sati potom držali u policijskoj stanici, kao da je on počinilac, a ne kao da je on pretučen - naveo je Todorov.

On ističe da je namera Albanaca da se zatre srpski trag i da se otera sve srpsko sa Kosova.

- To su napadi na decu, to više nisu ni napadi na svetinje... To je poslednja linija - ocenio je Todorov i dodao da su počinioci išli na to da ubiju srpsku decu.

Todorov je naveo da oni svoje herojstvo grade na napadima na srpsku nejač, na srpsku decu.