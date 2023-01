Dodik: Postojanje Republike Srpske se ne može zaustaviti

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas na prijemu u Banjaluci povodom Dana RS da Srpska 31. put slavi svoje postojanje, istakavši da je to nepobitno i da se ne može zaustaviti.

"Republika 31. put slavi svoje postojanje, to je nesporno, bez obzira jer neki naši prijatelji to ne vole, ali se ne može zaustaviti. Pokazali smo za ovu 31 godinu da, u nekim našim borbama koje nam nisu bile na ruku, da su nam uzeli mnogo, ali nisu uzeli dušu", rekao je Dodik na prijemu. On je rekao da su u RS uvereni da će se dostići krajnji cilj slobode. "Znam da neki ne žele RS, njima neću ništa da govorim, promeniti ih neću. Nema razloga da se stidimo naše istorije, našeg postojanja. Ja nisam čovek koji mrzi, nisam pakostan, ali se javi neki inat u mojoj duši, samo da vas nekad nerviram", poručio je Dodik. On je zahvalio prijateljima iz Evrope, a posebno državi Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću. "Prirodno je da budemo zagledani u Srbiju, kao što su Hrvati iz BiH u Hrvatsku, pa i Bošnjaci u neke daleke istomišljenike koji nisu ovde stacionirani... Počinjemo da živimo na miran način. Neka svako ima svoju državu, neka se organizuje kako on misli da treba da živi. RS ima svoje granice i nikada u istoriji do sada srpski narod nije bio definisan kao što je to sada. A pitanje statusa? Videli smo kako to ide, borićemo se. Neka živi Srbija i Republika Srpska, jer bez tog dvojca života nema", istakao je Dodik. Dodik je ranije danas, na ceremoniji u Banskom dvoru u Banjaluci, dodelio odlikovanja povodom Dana Republike Srpske, a među odlikovanima su patrijarh srpski Porfirije i predsednik Rusije Vladimir Putin. Dodik je patrijarha Porfirija odlikovao Ordenom Republike Srpske na lenti. Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić je večeras na prijemu u Banjaluci preneo bratske pozdrave i čestitke predsednika Srbije Aleksandra Vučića i svih građana Srbije povodom 31. rođendana Republike Srpske. "Vi znate, a poslednjih godina to ne moramo ni da govorimo, jer mi to jasnim delima dokazujemo, koliko volimo Republiku Srpsku i svoj narod i sve njene građane i koliko mnogo toga uspevamo da uradimo zajednički. Stvari koje smo čekali, dugo i predugo, zajednički pretačemo u realnost, borimo se i trudimo da sačuvamo svoje i sebe. Pokazali smo da to umemo i da umemo da pobeđujemo", naglasio je Orlić. Istakao je da sa zajedničkim pobedama treba nastaviti i da se svake godine zajednički obeležavaju i slave.