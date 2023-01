Prošlo je 105 godina od Vilsonovih "14 tačaka" od kojih je jedna Kraljevini Srbiji obezbedila izlaz na more, od tada do danas vremena su se se promenila a i odnosi između Amerike i Srbije.

Istoričar Petar Đurđev izjavio je za Pink da treba napmenuti da je u vihoru Prvog svetskog rata bio proglašen Kosovski dan i na četvorogodišnjicu od izbijanja rata je bila bila postavljena srpska zastava na Belu kuću.

- To je prvi put u istoriji da se neka strana zastava viorila na Beloj kući, posle će to biti Francuska kad se obeležavala godišnjica pada Bastilje, ali svakako to je bilo vreme uspona i odličnih odnosa između tadašnje američke administracije i tadašnje Kraljevine Srbije- rekao je Đurđev i dodao:

- Onda ulazimo u sasvim drugačije eksperimente, Amerika odlazi iz Evrope, nastaje Jugoslavija, onda dolazi komunistička Jugoslavija, ratovi, raspad Jugoslavije, NATO agresija - navodi Đurđev.

- Kad se pogledaju rezultati vidimo da su svi iz te Jugoslovenske zajednice izašli ojačani dok srpski narod može samo još da prebrojava svoje žrtve, ali to jeste tada bilo u duhu vremena, jer sve ono što su postigli Italijani i Nemci u tom procesu nacionalnog ujednjenja i izgradenje nacionalnih država, smatralo se da će uspeti i da urade slovenski narodi, međutim do toga nije došlo - zaključuje Đurđev dodajući da je to ostavilo gorku opomenu za Srbe da dobro razmisle o svim mogućim ujedinjenjima u budućnosti, ako ima neko ponudi.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost rekao je za Pink da smo mi u to vreme imali zaista ozbiljnu diplomatsku mrežu.

- Ljudi koji su se školovani na prestižnim univerzitetima širom sveta, i koji su se vraćali i radili u korist naše države. mislim daje ključna karakteristika tih diplomata što su oni vrlo dobro znali i umeli da lobiraju a to je nešto što je decenijama koje su za namanedostajalo našim diplomatama- kaže Rajić i dodaje da se to menja poslednjih godina i da mu je drago što je tako.

- I sad vidimo da Marko Đurić i njegovi saradnici su veoma dobro ovladali tehnikom lobiranja bez koje ne možete jednostavno ostvariti uspeh u državama kao što je Amerika koje su vrlo kompleksne i koje imaju unutar sebe različite centre moći do kojih treba dopreti - navodi Rajić.

On je dodao da su nam "Vilsonove tačke" važne zato što su nam omogućile donekle objedinjavanje srpskog etničkog prostora u celosti.

- Mi smo uspeli tada da prisjedinimo Srem, Bačku, Baranju u tom momentu 1918. godine došlo je do prisjedinjenja i Crne Gore i onda e napravilo objedinjavanje južno slovenskih naroda u granicama u kojima je to bilo moguće - navodi Rajić.

On se složio sa Đurđevom konstatacijom da je Jugoslavija bila tamnica i grobnica srpskog naroda i naša najveća zabluda koja nas je skupo koštala.

- Tada u to vreme nam je delovalo kao veoma privlačna ideja da imate državu od Alpa, celo Jadransko more maltene do drugih južnih mora, da objedinite ceo prostor troplemenog naroda, to su bile plemenite ideje, problem Jugoslavije je bio i ostao što smo mi Srbi Jugoslaviju doživeli kao poslednju stanicu svog nacionalnog puta oslobađanja od imperija koje su vladale ovim prostorima, pre svega mislim na Austrougrasku i Tursku imperiju,a Hrvati i Slovenci ta naša novokomponovana sabraća su Jugoslaviju doživljavali kao usputna stanica do svog cilja a to je nacionalno osamostaljenje - kaže Rajić.