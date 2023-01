Dačić: Došao sam da pošaljem poruku mira i dobrosusedskih odnosa

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić položio je danas venac na spomen krstu na vojničkom groblju ''Mali Zejtinlik'' na Sokolcu.

Dačić je položio venac kao izaslanik predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a u delegaciji su bili i ministar za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković i ministarka zdravlja Danica Grujičić. On je novinarima posle polaganja venca rekao da je došao da pošalje poruku mira i dobrosusedskih odnosa, a ne da bi se raspravljalo o bilo kakvim sukobima, kojih je, kako je rekao, nažalost bilo dosta u našoj istoriji. ''BiH može da opstane samo ako je država ravnopravnih naroda i ravnopravnih entiteta'', rekao je Dačić. On je u ime Srbije čestitao dan Republike Srpske, rekavši da RS nije samo narodna tvorevina za koju su živote dali svi oni ljudi kojima je danas odata počast, nego je RS i dejtonska tvorevina na neki način. Dodao je da je RS zagarantovana i ustavom i međunarodnim aktima, dodajući da to nema nikakve veze sa pitanjem suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH, odlukama raznih sudova i tako dalje. ''Srbija, kao što znate, ima specijalne veze sa RS i mi podržavamo Srpsku, želimo uspešan razvoj, želimo i najbolje odnose sa BiH, ali mi pre svega vodimo računa o interesima našeg srpskog naroda u skladu sa međunarodnim konvencijama'', rekao je Dačić, Kazao je da bi "svi trebalo da na neki način zakopaju ratne sekire koje imaju prema RS'' i poručio: ''BiH može da opstane samo ako je država ravnopravnih naroda i ravnopravnih entiteta''.