Drecun: Kfor etnički motivisane napade ne vidi kao ugrožavanje mira

Predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je danas da je odgovor Kfora o povratku srpskih bezbednosnih snaga na Kosovo politička odluka, dodajući da Кfor više od 300 etnički motivisanih napada na Srbe ne vidi kao ugrožavanje mira i stabilnosti, prenosi RTV.

Кako je Drecun objasnio, Kfor smatra da tim napadima treba da se bavi Kosovska policija i Euleks pre njih, a da oni treba da reaguju samo kada su neki veći incidenti u pitanju.

Na pitanje Tanjuga da li je Kfor sposoban da sačuva mir, Drecun kaže da ne treba sumnjati da imaju kapaciteta za to, ali je pitanje ko ugrožava mir i čije je sigurno okruženje ugroženo.

"Кfor se ponaša na način kao da Srbi ugrožavaju mir i sigurnost", rekao je Drecun.

Dodao je i da je odgovor Kfora na zahtev Srbije očekivan i da pucanje na mladiće na Badnji dan, kao i drugih više od 300 etničkih napada za vreme vladavine Aljbina Kurtija, Kfor ne tumači kao ugrožavanje.

"Smatraju to odgovornošću Kosovske policije. Ranije su se ponašali drugačije, bili su značajnije prisutni, imali su veći broj pripadnika na kritičnim mestima. Procenili su na osnovu političke želje da je na KiM situacija bolja, da je veća demokratija", kazao je Drecun.

On je naveo da zabrinjava što se u odgovoru kaže da je Kfor taj koji čuva red i poredak, a, kako kaže, pitanje je koji poredak čuvaju.

"Da li čuvaju poredak u kojem prihvataju nezavisnost Kosova, postojanje vojske Kosova, dozvoljavaju vežbe, koje Rezolucija 1244 ne podrazumeva. Nisu nam objasnili koji poredak obezbeđuju", ističe Drecun i dodaje da je ovim odgovorom Кfor pogazio Rezoluciju 1244.

Кomentarišući izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da razmišlja da li bi trebalo da Srbija prisustvuje sledećoj sednici UN, Drecun kaže da, ukoliko srpskih predstavnika ne bude tamo, neće se čuti srpski glas.

"Eventualno neučestvovanje moglo bi da bude upozorenje i poruka da za Srbiju nije prihvatljivo gaženje Rezolucije 12 44, ali to bi mogli i da se iskoristi da se ta ista Rezolucija promeni. I jedno i drugo je teška odluka", rekao je Drecun.

Drecun je istakao da je formiranje ZSO uslov da se nastavi dijalog.

Prema njegovim rečima, dijalog Beograda i Prištine u Briselu je statusno neutralan, a sada bi i EU i SAD u fokus da stave francusko - nemački predlog koji je Srbija već odbila, jer joj je, kako navodi, neprihvatljivo de facto priznanje Kosova.

"Posete izaslanika će biti u smislu da se pripremi nastavak dijaloga, to podrazumeva formiranje agende. To je pokušaj da trguju, postavili su nam lestvicu visoko, znaju da ne možemo da prihvatimo, pa ćemo da vidimo šta je to niže na lestvici što nam nude", zaključio je Drecun.

