Ministar Mali i direktorka u EBRD Rouzmari Šlup razgovarali o EPS-u i železnici

Zajedničko ulaganje u prugu Beograd-Niš-Preševo što će biti potpisano u februaru i projekat finansijske podrške Elektroprivredi Srbije bile su teme današnjeg onlajn sastanka ministra finansija Siniše Malog i direktorke u Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) Rouzmari Šlup.

Ministarstvo je saopštilo da je projekat te deonice pruge vredan 550 miliona evra. Mali je istakao da je zajednička finansijska podrška EPS-u posebno važna, jer je prioritet Vlade upravo restrukturiranje energetskog sektora, te da je to deo i novog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. On je zahvalio EBRD-u na podršci i istakao da će Vlada, sa svoje strane, i dalje sve svoje obaveze izvršavati na vreme. Tokom sastanka razgovarano je o statusu i sprovođenju drugih zajedničkih aktuelnih projekata Srbije i ove finansijske institucije. Mali je istakao da Ministarstvo finansija i EBRD imaju dobru saradnju, da se sve aktivnosti sprovode na vreme, te dodao da obe strane ulažu napore kako bi se svi projekti na adekvatan način sprovodili. On je rekao i da Vlada Srbije nastavlja sa velikim ulaganjem u kapitalne investicije, te da je 6,8 procenata BDP-a izdvojeno upravo za tu namenu. Mali je naveo i da je Srbija postigla odlične makroekonomske rezultate u prethodnoj godini, uprkos krizi, na čemu mu je direktorka Šlup čestitala, navodi Ministarstvo. On je rekao da su strane direktne investicije u 2022. dostigle rekordan nivo od 4,4 milijarde evra.