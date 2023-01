Babović: Pojedinci iz EU i političkog Sarajeva su se opkolili na proslavu Republike Srpske! To je uobičajen politički kolorit kada dođe 9. januar!

Komentarišući napade i različite komentare na račun proslave Dana Republike Srpske, Milan Babović, zamenik glavnog i odgovornog urednika Večernjih novosti, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK da nije iznenađujuće to što smo mogli da vidimo jedan spektar uobičajenih poruka u trenutku kada Republika Srpska slavi svoj rođendan.

- Od EU do političkog Sarajeva, koji su se udarnički opkolili na tu jednu ceremoniju, ponavljajući po ko zna koji put da je reč o kršenju ustava BiH, a smetnuli su sa uma da je RS dejtonska kategorija, da je priznata. To je jedan uobičajeni politički kolorit kada god dođe taj 9. januar – rekao je Babović.

Kako kaže, političari u Sarajevu i na zapadu moraju da shvate da je Republika Srpska realnost, da izvor prava crpi u Dejtonskom sporazumu.

- 1992. je Republika Srpska proglašena u miru i svega nekoliko dana posle toga smo imali ubistvo srpskog svata u Baščaršiji što je bio neposredan povod za krvoproliće u Bosni. Drugo, njima je u oči upalo to što je Dodik odlikovao Vladimira Putina. Dodik je po njima nagradio ratnog zločinca – rekao je Babović.

Kako kaže, nije čuo da se neko iz zapadnih centara moći oglašavao kada je Hašim Tači delio orden Bilu Klintonu ili Medlin Olbrajt.

Dejan Vukelić, glavni i odgovorni urednik portala Objektiv.rs, rekao je da mu je 9. januar postao omiljeni datum, dodaje da se vrlo raduje tom prazniku.

- Uživam i u reakcijama ovih domaćih auto-šovinista. Oni su užasno nervozni, ljuti i pate, a ja uživam dok čitam o tome. Čitava ta frka koja se digne tih dana nije samo protokolarna, njihov cilj je da istaknu da je Republika Srpska genocidna tvorevina i žele da je ukinu – rekao je Vukelić.

Kako kaže, to se nikada neće desiti i to bi bila katastrofa za srpski narod, jer je ona, dodaje, jedini garant života Srba u Bosni i Hercegovini.

Komentarišući napade na sina predsenika Srbije Aleksandara Vučića jer je bio na proslavi Republike Srpske, Vukelić je rekao da je to samo neko procenio da je to najefikasniji napad na predsednika i to na najgnusniji način, preko porodice.

- Kad god treba da se izvrši neki pritisak na Vučića, oni napadnu Danila. On po njima nema pravo na bilo šta, ni da radi, ni da putuje. Ovo je bila sloboda izbora. On je mladić koji može da ide i putuje gde god hoće. Ne razumem o čemu je stvar – rekao je Vukelić.

Kako kaže, nije tajna da je on patriotski nastrojen i da posećuje i Kosovo i Republiku Srpsku.

Babović je rekao da bi ista reakcija tog dela javnosti bila i da je otišao u Srebrenicu.

- On nije bio deo zvanične delagacije, oni su se uhvatili toga što je snimnjen na bini iza zvaničnika. On je sin predsednika, po svim nekim protokolima ima pravo da bude i štićena ličnost. To je ipak druga država, možda su bezbednosni protokoli nalagali da bude na tom mestu. A gde će se pojaviti to je isključivo njegov lični izbor - rekao je Babović.

