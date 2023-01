Vučićević: Danilo ni za šta nije kriv, vidimo kriminalizaciju Vučićeve porodice na svakom koraku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je na veliki srpski praznik sa svojim sinom manastir Hilandar. On je na svom Instagram profilu napisao da su odmah nakon te posete krenuli najodvratniji napadi na njega i njegovog sina zato što je otišao na proslavu dana Republike Srpske u Banjaluku i Istočno Sarajevo.

Kako je napisao lagali su podjednako i tajkunski mediji u Beogradu, i zagrebački i sarajevski, kao je deo zvanične delegacije Srbije, i kako to ni Staljin ni Tito nisu radili, a odlazak na oba mesta bila je Danilova želja i ništa više

Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik lista Informera izjavio je za Pink da pošto ne mogu ništa predsedniku Vučiću onda napadaju njegovo dete, njegovog sina i udaraju tamo gde je svaki čovek najslabiji.

- Treba reći ono što se možda i ne zna, Danilo Vučić već osmu godinu za redom ide u Republiku Srpsku na obeležavanje Dana Republike Srpske, ide jer želi i oseća da treba da ide, sam odluči i ode tamo, i bude na proslavi kao građanin. On nije bio član zvanične delegacije. Tajkunski, lažljivi, hejtereski mediji u Beogradu u saradnji sa ustaškim medijima u Zagrebu i mrziteljskim medijima u Sarajevu najstrašnije, namerno, planski lažu - kazao je Vučićević.

Kako je naveo posle Božića, a uoči ove proslave dok su još predsednik i njegov sin bili na Hilandaru, i na putu sa Hilandara u srbiju, objavljena je na jednom tajkunskom, Šolakovom mediju vest da je Danilo Vučić član državne delegacije, a onda napisali kako Vučić ne ide u Banjaluku ali da tamo šalje svog sina kao člana zvanične delegacije.

- Kada pročitate taj tekst, onda vidite da nigde nema dokaza, argumenta koji bi ukazivali da je on član državne delegacije, nego se na jednom mestu navodi da je najavljen njegov prelaz graničnim službama zemljama kroz koje prolazi, što je negde sasvim logično jer Danilo Vučić je štićeno lice, a štićeno lice je kao i predsednik republike i to je protokol u svim zemljama Evrope, u svim civilizovanim zemljama - rekao je Vučićević.

On navodi da su tu laž ovdašnjih medija preuzeli mediji u Hrvatskoj, Sarajevu i Podgorici i napravili su od strašne laži nekakvu aferu.

- Po stoti put, nebrojeno puta smo to do sada gledali, ne mogu ništa Vučiću pa onda udaraju na njegovog sina, dakle ne mogu da kažu da nešto od njegovih rezultata nije realno, ne mogu da kažu da je nešto slagao ili ukrao, pa onda udaraju po njegovom sinu, po njegovom detetu. Zašto, jer negde neki planeri te prljave kampanje procenjuju da je Vučić najslabiji na svoga sina, što je i logično - navodi Vučićević dodajući da smo svi mi najslabiji na svoju decu.

On je rekao da zamislimo svi da nam neko medijski linčuje i to ne jednom nego godinama unazad, naše dete samo zato što je vaše dete.

- On je kriv samo zato što je Danilo Vučić, i što je sin predsednika republike, i njega napadaju godinama. Pokušavaju na silu da od njega naprave nekakvog bahatog sina, bahatog političara što su sve oridinarne laži. Ljudi koji poznaju Danila, tek oni znaju koliko je to strašna i odvratna laž. Ja njega znam još kad je bio dečak, to je jedan zaista lepo i sjajno vaspitan mladić, patriota, veliki Srbin koji voli Srbiju i Republiku Srpsku - naglasio je Vučićević.