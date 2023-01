Petković: Petorica opozicionih provokatora iz Zubinog Potoka ne predstavljaju srpski narod

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je danas da su incident na Badnje veče u Zubinom Potoku i kontramiting u Severnoj Mitrovici imali nameru da Aljbinu Kurtiju pomognu da zataška ranjavanje srpske dece u Štrpcu.

"U Zubinom Potoku reč je o jednom marginalnom incidentu koji su izazvala petorica provokatora koje je poslala opozicija sa ciljem da prekinu molitvu i na najpogrdniji način vređaju državu Srbiju, vladiku Teodosija i mene“, objasnio je Petković na Hepi.

Petković je podsetio da je paljenju Badnjaka u Zubinom Potoku prisustvovalo više od 500 ljudi, i da je to petorica prokovatora pokušala da uništi.

"Odmah je to krenulo da se širi po društvenim mrežama, s ozbzirom da ih je poslala opozicija, isti oni koji stoje iza kontramitinga. Njih osuđuje ceo Zubin Potok, i pokazali su šta misle o sebi, s obzirom da su u porti crkve na Badnje veče tako reagovali. Ja sam mirno i dostojanstveno sve odćutao, i zbog toga što nisam želeo da dam prostora Kurtiju da u njihovim medijima to bude glavna vest kako bi sakrili pucanje na srpsku decu“, rekao je Petković.

Petković je istakao da je činjenica da oni koji to rade, rade za Kurtija, kako bi on takve incidente i događaje koristio za svoje medije da napadaju državu Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića.

Na mitingu, koji su organizovali, kako je rekao Dveri, Jeremićeva i druge desničarske organizacije, bilo je svega 43 učesnika, od kojih je većina došla iz centralne Srbije.

"U Štrpcu je na protetsu bilo 7.000 ljudi, 500 ljudi u Zubinom Potoku, i sve to pokazuje da je narod uz državu Srbiju, a onih koji se busaju u grudi na Kosovu i Metohiji da bi dobili političke poene gotovo da nema“, rekao je on.

Petković je istakao da je narod prezreo njihovu politiku, pa pokušavaju incidentima, u dosluhu sa Kurtijem, da napadaju državu Srbiju.

"Kakav čovek treba da budete da šaljete provokatora da napada vladiku, da prekida molitvu kada su ranjavana srpska deca. Samo da to Kurtiju bude glavna vest“, podvukao je on.

Petković je istakao da su Srbi već dugo glineni golubovi na Kosovu pre svega zbog srbomrzačke politike Kurtija koji čine sve da protera Srbe sa Kosova.

„Negativan odgovor Kfora koji došao samo dva sata posle upucavanja srpske dece najbolji je pokazatelj da to ne radi Kurti sam, već da ima podršku onih zemalja sa zapada koji žele da Kosovo bude potpuno nezavisno i da se pritisne Srbija da prizna Kosovo. Dok je Vučića na mestu predsednika Srbije, to se neće nikada dogoditi“, podvukao je on.

Kurti, kaže, srbomrzačkom politikom pokušava da zastaška lošu ekonomsku politiku i osiguran ostanak na vlasti.

"Tom srbomrzačkom politikom i retorikom koja dolazi svaki dan širi se mržnja u društvu Kosova i podstiču napadi na Srbe“, rekao je on.

Petković smatra da bez Zajednice srpskih opština nema kolektivnih prava za srpski narod na Kosovu, jer Kurti svaki dan gazi i ubija ljudska prava Srba.

Ukazao je da je na srpsku decu pucao pripadnik takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga koji je bio u uniformi.

"Ne treba nam KFOR da se bavi barikadama, već da zaštiti Srbe na KiM“, podvukao je on.

Podsetio je da mu kosovske vlasti nisu dozvolile da poseti ranjenu decu u bolnici, iako je već bio na Kosovu.

"Hteli su da prikriju istinu o onome šta se dešavalo tog dana u Gotovuši. Posle su pokušali i da iskrive izjavu majke, da je taj pripadnik kosovskih bezbednosnih snaga pucao u zemlju. Mi smo još ranije imali informaciju da će Priština želeti da to prikaže tako. Ranjena deca su sama potvrdila da je vatreno oružje dirketno upereno u njih“, dodao je on.

Petković je istakao da Nenad Rašić i Rada Trajković nisu nikada stali u odbranu našeg naroda, već se samo dodvoravaju Kurtiju.

"Daju sve dvolične izjave koje mogu da se tumače na više načina, kako ne bi naljutili Kurtija“, istakao je on.

Govoreći o dobijenim garancijama KFOR-a, NATO, EU i SAD, naglasio je da nema većih garancija.

"Jedino te snage mogu da izvrše potreban pritisak na Prištinu. Imamo garancije da kosovske bezbednosne snage sa dugim cevima ne mogu na sever, a što se tiče ROSU predstoji teška borba da se izborimo da oni ne mogu da dolaze, jer se time krše svi sporazumi, pre svega Briselski sporazum, njegova tačka 10, gde stoji da na severu mogu biti samo one policijske snage sa srpskom većinom. U policiji sada nema Srba, ali ima KFOR-a i Euleksa koji mogu da popune taj vakuum koji je nastao napuštanjem kosovskih institucija“, objasnio je on.

Rekao je da Srbi na Kosovu mogu i dalje da očekuju punu podršku predsednika Vučića i države Srbije.

Podsetio je da Kancelarija ulaže više nego ikada na prostor Kosova.

"Investicionim planom uspeli smo da uložimo više novca nego za poslednjih 40 godina. Obnavljaju se kliničko bolnički centri, sređuju putevi, podižu novi vrtići, sredili smo preko 70 ambulanti i škola. Niče velelepna zgrada Rektorata u Kosovskoj Mitrovici“, objasnio je Petković.

Kazao je i da država čini sve na oslobađanju uhapšenih Srba, dodajući da dobijene garancije kažu da neće niko biti hapšen zbog učešća na barikadama.

Autor: Kosovo Online