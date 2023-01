SRAM TE BILO! KURTIJEV MINISTAR NIPODAŠTAVA SRBE: Našem narodu nudi udruženje Dživdžan umesto ZSO

Kurtijev ministar Nenad Rašić otvoreno nipodaštava prava Srba na Kosovu i Metohiji i predlaže da se umesto Zajednice srpskih opština koja garantuje veća prava i bezbednost Srbima formira – Udruženje dživdžana.

Rašić, koji je na sednicama takozvane Vlade Kosova glasao za izgradnju Kuritjevih baza na severu KiM i za proslavu nezavisnosti tzv Kosova, nedavno je gostujući na jednoj televiziji izneo svoj plan da se poništi ZSO jer Albancima i Kuritju ne odgovara i formira nekakvo udruženje ptica?

- Eto i to, ajde da izbegnemo one terminologije koje mogu da budu minska polja recimo, zajednica kao terminologija je kod Albanaca toliko iskompromitovana da vi kad pomenete zajednica, udruženja recimo stanara neke zgrade, odmah se pomisli na ZSO. Ja bih nazvao udruženje recimo, evo sad improvizujem, udruženje opština ja bih nazvao DŽivdžan. DŽivdžan je tipična ona ptica koja je slobodna na našem potručju i mi Kosovski Srbi, na primer ja, iz reona gde sam odrastao, mi volimo da sebe nazivamo DŽivdžani, jer mi kao navodno pevušimo dok pričamo, to akcentovanje naše na kraju reči, a ne na sredini. Uglavnom, u ovom slučaju bilo bi dobro promeniti taj naziv u suštini, što da ne, jer vi ovde imate faktički otvoreno polje za bilo koje inovacije. Kod nas je problem što Prištinska strana ne prihvata inovacije jer povezuje sve automatizmom za reč zajednica, a sa druge strane što mi Kosovski Srbi nismo uključeni u to, nema inovativnih ideja koje bi mogle da budu suštinski iste, u smislu šta je temelj tog organizovanja, a u tom imenu drugačije.“