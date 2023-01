Vesić: Novi Sad jedini grad u Evropi u kojem se grade tri mosta

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić danas je u Novom Sadu prisustvovao prezentaciji tri nova mosta čija izgradnja je počela ili uskoro počinje u tom gradu i istakao da je Novi Sad jedini grad u Evropi u kojem se geade tri nova mosta.

U Novom Sadu trenutno se gradi most između Kovilja i Petrovaradina, kao deo Fruškogorskog koridora, a počeli su pripremni radovi na izgradnji mosta u produžetku Bulevara Evrope i priprema se dokumentacija za izgradnju trećeg mosta, na temeljima starog Mosta Franca Jozefa.

"U naredne tri godine, Novi Sad koji trenutno ima tri mosta, dobiće još tri nova. To je istorijski događaj za Novi Sad. Ne postoji ni jedan grad u Evropi u kojem se u ovom trenutku grade tri mosta", rekao je Vesić, dodajući i da svi njegovi prijatelji iz Novog Sada sa ponosom pričaju o Mostu slobode, koji je izgrađen pre 50 godina.

Ministar je precizirao da će ukupna investicija koju Republika Srbija, Grad Novi Sad i Pokrajina izdvajaju za ova tri mosta, iznositi oko 370 miliona evra ili 1.250 evra po glavi stanovnika.

Vesić je istakao da tri nova mosta znače manje saobraćaja u gradu, manje zagađenja, veću zaštitu životne sredine i bolji i komforniji život svih građana i građanki Novog Sada, a na taj način Srbija postaje mesto za bolji život svih ljudi.

"Srbija je jedna od retkih zemalja koja nastavlja da ulaže uprkos krizi zbog rata u Ukrajini. Nismo odustali ni od jednog projekta i ulažemo ove godine 3,6 miljardi evra u infrastrukturu. Trenutno nema većeg ekološkog projekta od Fruškogorskog koridora" rekao je Vesić.

Dodao je da je i njegov prvi sastanak koji je imao kao ministar bio upravo o ovim projektima.

"Tražili smo da se postave barijere zbog buke i to će biti urađeno. Radiće se po svim pravilima struke i ekologije", naglasio je Vesić. On je dodao da je Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada uradio Studiju revitalizacije ekološkog koridora Dunav sa okruženjem (Ribarac i Kamenjar sa dunavcem Šodroš) sa staništima zaštićenih vrsta koji će biti potpuno sproveden do poslednje preporuke koje su dali stručnjaci.

Autor: