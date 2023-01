Vučević: Danilo Vučić nije bi ni u kakvoj zvaničnoj delegaciji, kao i svi ima pravo da bude zajedno sa svojim narodom

Srbija se po vojnoj snazi nalazi na 58. mestu od 145 država, prema izveštaju američkog sajta Global Fajer pauver, a u odnosu na ranije napredovala je tri mesta i najmoćnija je sila u regionu.

Ministar odbrane Miloš Vučević, gostujući na TV B92, to je protumačio kao nastavak daljih ulaganja u vojsku koje je vidljivo u tom rangiranju oružanih snaga država u svetu.

Potrebe R Srbije su da čuva svoj suverenitet, nezavisnost i slobodu, da garantuje bezbednost svim građanima države, i to su odrednice po kojima se postupa. Treba da nas čini ponosnim da država koja je bila pred gašenjem vojske, danas je postala država u kojoj vojska dobija onu poziciju kakvu treba da ima. Snažnija, brojnija i bolje naoružana Vojska Srbije je faktor koji nas udaljava od mogućih sukoba. Kad imate snažnu vojsku vi niste lak plen i nikome niste džak za udaranje. Slaba vojska je i slaba država, lakša meta i plen. To nas vodi u polje sigurnosti i jače bezbednosti a da je bilo sreće da se realizuje ono što je Srbija potpisala u međunarodnim ugovorima i da je stiglo sve ono što je trebalo da nam stigne u pogledu vojne opreme, naš skok bi bio još veći.

Očekujte da VS i dalje jača, stiže novo naoružanje i vojna oprema

Ministar je naglasio da imamo ugovorene nabavke savremenih borbenih sistema, u konceptu protivvazduhoplovne odbrane, radarskih sistema i to je procena Generalštaba.

Očekujte da VS i dalje jača, da stiže novo naoružanje i vojna oprema, da sarađujemo sa partnerima na svim meridijanima i da Vojska Srbija bude garant bezbednosti svih građana. U narednom periodu ćemo imati razgovore sa stranim partnerima, ali i sa namenskom industrijom Srbije koja dobije velike podsticaje od države i očekujemo da veliki deo naoružanja bude proizveden i u domaćim fabrikama. Situacija u Ukrajini komplikuje realizaciju svih tih procesa – jer jedni ne znaju kako da vam isporuče, od drugih ne smere da kupujete, a trećima ste sumnjivi šta će vama to. Skoro ćemo imati prikaz novog naoružanja i vojne opreme složenih borbenih sistema, delimično iz inostranstva a delimično iz naše države.

Najave predsednika da će specijalci zarađivati do 3.000 evra treba da raduju svakog građanina

Što se tiče koncepta 5.000 specijalaca, on je rekao da je plan koji je predsednik Srbije zadao krajem prošle godine podrazumeva da se uskoro ide sa otvorenim javnim konkursom.

Verujem da će ta pozivnica biti atraktivna mnogim mladim ljudima, mnogo upita imamo pre svega od medija, a to znači da javnost to poznaje kao aktuelnu temu. Naš cilj je i da čuvamo dve specijalne brigade koje imamo, 72. i 63, a tu je naravno i odred „Kobri“.

Upitan zašto nekome smeta najava Vučića da će plata pripadnika specijalnih jedinica moći da dostigne i 3.000 evra, jer su tada počeli napadi, ministar je naveo da je interesantno to što je od nekih generala čuo da je korpus specijalnih jedinica tadašnje Vojske Jugoslavije rasformiran neposredno pred NATO napad 1999.

Mislim da te najave predsednika treba da raduju svakog građanina ove države, a ne da nas brinu, bez obzira kome pripadate. Ako vam je vojska sigurnija, onda je i država jača. Samo ekonomski jača i snažnija država može da ima jaču vojsku. Treba da radimo i na omasovljenju Vojske, i treba da joj se podiže ugled i dalje, ali i da vratimo pripadnike Vojske na onaj položaj koji zaslužuju. Oni su položili zakletvu da daju život za sve nas, idu tamo gde drugi neće, često su odsutni od porodice, direktno rizikuju svoj život. Važno je da oficirski čin bude pitanje prestižnog zanimanja i da u društvu nosi poseban status.



Na našu decu su pucali samo zato što su nosili badnjak i što su Srbi

O poslednjim dešavanjima na Kosovu i Metohiji, ministar Vučević je ocenio da su bila tri faktora koja su uticala na to da svi shvate da mora da se nađe neki politički dogovor u ovom trenutku prihvatljiv.

Prvo je čvrsta politika koji predsednik personifikuje i vodi državu sa vrlo jasnim političkim pozicijama i realnim ciljevima. Drugo je jedinstvo srpskog naroda na KiM. Treće je snaga Vojske Srbije i odluku države da ona + bude tako pozicionirana da svim a bude jasno da postoje crvene linije, da nema Oluje, Bljeska i pogroma 2004. Sve može da bude za pregovaračkim stolom na polju razgovora i diplomatije, ali nema novih izbegličkih kolona. Zašto deo političkog miljea ćuti kada su ugrožena ljudska prava Srba na KiM, je nešto što zabrinjava i iritira. Ovde su mnogi glasniji kada su u pitanju prava pasa i mačaka, ili nekog drveta, a volim i prirodu i životinje, nego naših ljudi.

Strašno je što su naša deca tamo napadnuta na Badnji dan i sva sreća da niko nije poginuo, a sada neko pokušava to da relativizuje. Ne znam zašto je problem da se kaže da je Albanac pucao a srpske dečake u danu kada se dočekuje najradosniji hrišćanski praznik. Pucali su sa njih samo zato što su nosili badnjak i to neko ko je odrastao na tekovinama UČK. A politički ambijent koji to toleriše i ohrabruje jeste onaj koji pravi Aljbin Kurti. A tek njegov tvit – da žali što je pucano na dvojicu kosovskih državljana! Pa, kakvi kosovski državljani, pucano je na njih jer su Srbi.

On je podsetio da po Rezoluciji 1244 Kosovo nema pravo da ima oružane snage.

Nije lako živeti u Štrpcu, to samo ostatak Srbije treba da vidi na geografskoj karti, umesto da gleda Beč i Pariz ili gde će letovati. Malo sklonite oči sa Maldiva i nađite Štrpce, Prizren, Brezovicu, Šar planinu da vide gde ti ljudi žive, u kakvom okruženu i da razumeju da tu neki Srbi ostaju iako su progonjeni kao zver. Neki iz međunarodne zajednice nemaju hrabrosti da kažu da se desio pokušaj ubistva dva srpska dečaka od strane pripadnika kosovskih snaga bezbednosti koji ih je napao jer su Srbi, a ne što su sekli grane hrasta, a on je iz pokreta gorana ili nekog udruženja zelenih, pa ga je to iritiralo.

Što se tiče odgovora Kfora na Badnje veče, nije morao da dođe tog dana od svih dana. Interesantno je da postavljaju pitanje bezbednosti Srba na severu Kim, kao da ih južno nema. Videćemo kako ćemo reagovati i kakva će biti naša odluka.



Odnosi su bratski, to je isti narod, jezik, pismo, vera, kultura, tradicija. Ne vidim ništa dramatično u tome što Republika Srpska obeležava dan svog osnivanja i treba joj dozvoliti kao konstitutivnom delu BiH da ima pravo na to. To je duboko utkano u dušu naroda koji živi tamo. Ljudi će na ovaj ili onaj način to obeležiti. Srbija priznaje celovitost BiH, ali BiH se sastoje iz dva entiteta od kojih je jedan RS. Zato mamo pravo na posebne odnose sa RS prirodno je da deo našeg rukovodstva učestvuje na tom obeležavanju, kao što obeležavamo neke druge datume – poput 15. septembra Dana zastave i druge. Nije bilo nijedne poruke sa naše strane koja bi mogla nekog drugog da iritira. Verujem u najbolje moguće odnose Srbije i RS i verujem da Srbija mora ostati dosledna u odbrani onoga što je garantovala kao potpisnik Dejtonskog sporazuma, a to je da je RS konstitutivni deo BiH.



Danilo Vučić ima pravo da bude tamo gde želi zajedno sa svojim narodom i građanima

O kampanji protiv Danila Vučića, Vučević kaže da se slaže na napisima da Vučić ne radi ono što su radili Tito i Staljin, jer niti je komunista, niti diktator, već demokratski izabran predsednik RS dva puta.

Danilo Vučić nije bi ni u kakvoj zvaničnoj delegaciji, ali kao i svi drugi građani, ni više, ni manje, ima pravo da bude tamo gde želi zajedno sa svojim narodom i građanima. Bio je i sa Srbima na KiM, pa da li je problem što ima potrebu da bude sa svojim narodom, što se oseća kao patriota. Da nije bio, rekli bi da je kukavica i izrod. Bio je jedan od ljudi koji je prisustvovao događaju gde je bilo mnogo ljudi. Njega je porodica vaspitala da bude na takvim događajima, a to znači da je Aleksandar Vučić dobar roditelj, a kad je dobar roditelj, onda je i dobar čovek. I odmah znam, kad vidim ko ga napada, da je sve dobro radio i da je dobro vaspitan. Nadam se da će i on i Vukan kad poraste i Milica, i moja deca da budu prisutna na svim važnim događajima za našu državu.

