Odalović: KFOR bi trebalo da poveća prisustvo svuda na KiM

Predsednik komisije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je danas da bi događaje koji su se za Božić dogodili na KiM trebalo nazvati pravim imenom i istakao da bi Kfor trebalo da poveća prisustvo svuda na KiM.

Odalović je za Javni servis kazao da ne postoji spremnost u Prištini i međunarodnoj zajednici da sve što se desilo na Badnji dan nazove pravim imenom. "U jednom danu su se desili napadi na decu koja su nosila badnjake koja su ranjena i napadnut je momak koji se vraćao iz crkve. Odabrani su dani i najosetljivije kategorije stanovništva. Iako je Priština regovala brzo, uhapsila onog koji je pokušao da ubije decu, ali komentari govore da nisu spremni da se suoče sa brutalnošću i težinom zločina. Međunarodna zajednica, mnogi su prespavali te dane. Ovo je moralo da se nazove pravim imenom i da se pošalje poruka da se tako nešto neće tolerisati", istakao je Odalović. Paralelno s tim, smatra on, protest u Štrpcu imao je jasnu poruku - da se traži od Kfora da pruži garancije, da bude taj ko će stvoriti sigurnost za sve one koji žive na KiM. "Kada su došli 1999. godine bilo je 50.000 dobro pripremljenih mirovnjaka i pred njihovim očima su se desila dva pogroma. Sada se dešava nešto slično, samo ne u tom obimu. Verovatno bi bilo i obimnije, da ne postoje određene kočnice koje u ovom trenutku Priština mora da povuče, jer ne dobija podršku za sve što radi. Šta se dešavalo u decembru, koliko smo bili blizu sukoba zahvaljujući jednostranim potezima Prištine i ćutanju međunarodne zajednice nad time", ukazao je Odalović. Dodao je da srpska enklava u Štrpcu zahteva posebnu bezbednost baš zbog izolovanosti. "Svaki Srbin iz Štrpca da bi došao do administrativnog prelaza treba mu 100 kilometara. On je tog trenutka, ako ne bude neke zaštite, prepušten ovakvim potencijalnim napadima", naglasio je Odalović. Zbog propagande, napominje, opasnost je dugoročna. "Najopasniji su oni koji su bili pripadnici tzv. OVK koji su učestvovali u sukobima. Oni se veličaju, ali ono što se dešava od 1990. godine, 32 generacije je rođeno. Ako je to svo saznanje da zato što su Srbi i nose badnjak može da se puca na njih, onda imamo ozbiljan problem. Nismo slučajno ušli u dijalog, da rešavamo te probleme koji su opterećivali i Srbe i Albance, da se preko ZSO napravi jedna zajednica gde Srbi mogu da imaju kolektivna prava", napominje Odalović. To je sve, dodaje, srušeno, jer je neko u Prištini shvatio da to vodi nekim rešenjima koja zadržavaju Srbe na KiM sa određenim pravima i sigurnošću. "Nisu Srbi pristali slučajno da izađu na lokalne izbore da bi ZSO mogla da se formira tada, nisu slučajno ušli u kosovsku policijsku službu, da bi pružili bezbednost. To je bio koncept i model. Sve je to srušio Kurti. Danas imamo pokušaj Kurtija da traži neke nove Srbe, raspisao je konkurs za policijske službenike. Pojavio se njegov ministar Nenad Rašić koji ne predstavlja nikoga sem glasnogovornike Aljbina Kurtija da daje dodatnu argumentaciju da svi Srbi ne misle onako kao što misli Brisel, da sada svi koji dolaze emisari ili posrednici traže implementaciju potpisanog i da onda pričamo dalje", rekao je Odalović. Prema njegovim rečima, Kfor je potvrdio da je Rezolucija 1244 živa i da su oni odgovorni za bezbednost. "U istom danu kada su dali garanciju ranjena su dva srpska mladića i jedan je pretučen. Kfor mora ozbiljnije da reaguje na provokacije koje Kurti vrši prema srpskoj zajednici. Oni ćute na to da je Kurti raspisao konkurs za pripadnike kosovske vojske", dodao je Odalović. Kfor, dodaje, nije NATO, već misija koja je postavljena na osnovu rezolucije 1244. "Otkad su oni došli na KiM je sve manje Srba", kazao je Odalović. Kaže da nema dilemu da međunarodne snage nisu dovoljno glasno osudile napad, i da je to ono što vređa. Proces traganja za nestalim licima je, ističe Odalović, zaustavio Aljbin Kurti.

"To njima nije tema. Žao mi je zbog porodica, jer duboko verujem da je proces potrage za nestalim licima ne sme da se zaustavi. Tamo postoje hiljade ljudi koji traže svoje najmilije", zaključio je Odalović.