'NASTAVLJAJU DA KOPAJU SVOJU RUPU SRAMOTE!' BRNABIĆ O LAŽIMA IZNESENIH NA RAČUN SINA ALEKSANDRA VUČIĆA: Ovo je brutalni fašizam i bezobzirna kampanja!

Premijerka Srbije Ana Brnabić gostovala je u Novom jutru na Televiziji Pink, gde je govorila o nedavnoj poseti UAE, kao i najnovijim napadima na sina predsednika Srbije Aleksandra Vučića, navodeći da su pisanja tajkunskih medija nastavak kopanja njihove rupe sramote i laži.

POSETA UJEDINJENIM ARAPSKIM EMIRATIMA

Prezadovoljna sam rezultatima posete i našim nivoom saradnje sa UAE, ali sve to zahvaljujući Vučićevom razumevanju, uvažavanju i poštovanju sa Bin Zaedom, rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić.

- Od kada je Vučić predsednik vlade, onaj prvi kredit koji smo dobili od Emirata, a kojim smo otplatili kredite koje su zadužile vlasti pre nas, pa paralelno sa tim krenuo je u mere fiskalne konsolidacije, i sve to, spasilo je Srbiju od bankrota. Od tada kreće dobra saradnja, mi smo kao odgovoran partner, odmah vratili kredite i nastavili odličnu saradnju. 2022. godina je bila značajna, potpisano je preko 10 sporazuma - objašnjava Brnabić.

Kako je premiierka istakla, i ona je sama sa njihovim prvim ministrom potpisala sporazum o međusobnoj saradnji, što se desilo u maju mesecu.

- Sa samo nekoliko zemalja imamo takav odnos, jedna od njih je Mađarska, i to su zemlje na koje možemo da računamo - priča Brnabić.

Govoreći o sastanku sa predsednikom Interpola, Brnabić ga ocenjuje korektnim.

- Poslala sam mu juče poziv, kako bi došao da nas poseti, i posebno je značajno za naš narod to što je predsednik Interpola potvrdio da će se truditi da za njegovom mandata ne politizuje Interpol, što znači da dok je on tu, neće biti politizovanja Kosova - rekla je premijerka.

Mi smo pre nekoliko meseci u rad pustili aplikaciju za gluve, i mi to sada njima ustupamo. Media city je nešto neverovatno... Način na koji se oni posvećuju nekim temama, to je nešto o čemu će tek zemlja učiti, objasnila je Brnabić.

- Za nas je važno to što oni imaju neverovatno dobar program za privlačenje talenata. Različitih jakih ljudi, oni to zovu Zlatna viza i onda imate status rezidenta na 10 godina, i oni je izdaju u roku od 4 sata. Mi ćemo sada ići na zakonj izbora o strancima, videli smo i da Nemačka radi neke stvari, i zato i mi moramo imati svoju viziju, a taj proceas mora biti brz - priča Brnabić.

U naredna tri meseca je na nama da potpišemo sporazum o slobodnoj trgovini.

- Imaćemo ih 4, sa Kinom, Egiptom, Korejom i Ujedinjenim arapskim emiratima - objasnila je premijerka.

PROTESTI U NEMAČKOJ

Premijerka Brnabić komentarišući najnovija dešavanja u Nemačkoj, istakla je da su sve stvari važne, a to je da je u pitanju protest zbog širenja rudnika lignita, nakon čega je podsetila na priču gašenja energetskih elektrana.

- Vidite da se Vučić nije suprotstavio tim protestima tada, napadima na termoelektrane, gde bi mi danas bili kao zenlja? U današnjem trenutku, bez ikakvog, nacionalnog suvereniteta. Zemlja koja zavisi od drugih zemalja, ne bi mogla da ima svoju politiku. Nemačka širi rudnike lignita, a druga stvar je pitanje svima nama, svima koji nas gledaju: da je ovakva slika iz Srbije, šta bi rekli tajkunski mediji? Kako bi izgledale njihove vesti? To bi verovatno bila jedna jedina vest - policijska brutalnost - rekla je Brnabić.

Mi imamo svakodnevne prpoteste, gde policija ne reaguje i pokušava da sačuva mir, a jedini trenutak kada je policija reagovala je kada su nasiljem demonstranti upali u Narodnu skupštinu Srbije, podsetila je Brnabić.

- Kada je zatvoren koridor, nije bilo reakcije. Mi ovakve primere kao u nemačkoj viđamo svaki dan. zamislite da tamo neko zauistavi međunarodni putni pravac - komentariše Brnabić.

Realnost je takva kakva je i mi moramo da radimo u tim okvirima, na najbolji mogući način, kako bismo sačuvali mir i stabilnost, priča Brnabić.

- Naše ekonomsko jačanje u velikoj, i najvećoj mogućoj meri zavisi od naših odnosa sa evropskim partnerima i Evropskom Unijom, ali pored toga, moramo graditi mostova sa onima koji imaju te dvostruke aršine. Šta da radite, to je tako - rekla je Brnabić.

Komentarišući proteste u Nemačkoj koji su brutalni, Brnabić je dodala da je sa druge strane, ponosna na policiju Srbije koja u svakom trenutku gleda da održi i sačuva mir.

NAPAD NA SINA PREDSEDNIKA SRBIJE

Vučić je odmah reagovao, što tajkunske medije nije sprečilo da nastave svoju kampanju brutalnih laži, rekla je Brnabić, pa dodala:

- Vučić je rekao da Danilo nije bio u državnoj delegaciji, i tamo je otišao samoinicijativno. Predsednik je rekao da je ponosan na to, što je vaspitavao sina u duhu da voli Republiku Srpsku, gde je otišao osmi put. Tu se pokazuju dve brutalne laži. Prva je ta da je Danilo bio član delegacije, i dokazali smo da nije, da je to laž - rekla je premijerka.

Kako je istakla, tajkunski mediji, bezobzirno, i svaki dan udaraju na ono njemu najvrednije, na decu predsednika Srbije.

- Druga laž je ta da je on predstavljao Vučića, a onda je usledilo pitanje: "Pa dobro, šta će on onda tamo?" Pa, šta mi treba nekom da zabranimo da negde ide, jer je sin predsednika Alekdsandra Vučuća? - rekla je premijerka.

Premijerka je potom posetila Danilov odlazak u Požegu na utakmicu, gde su tajkunski mediji preneli da je išao pod pratnjom, što je još jedna laž u nizu.

- Oni sve pišu kao po komadi, svi isto. Mi smo sada zaključili da Danilo ne može da putuje van granica Srbije, ali nije ni pohvalno u Srbiji - rekla je Brnabić, podsećajući na pisanje Krika:

- Brutalni fašizam sa njihove strane! To prestati neće! Gospodo, koji sebi dozvoljavate ovo, moralni standardi, ličlni principi, sebi ovo dozvoljavaju... Ne čuvamo mi samo Vučića, Danila, mi time čuvamno i borimo se za normalnu i prostojnu Srbiju.

Danilo je kolateralna šteta, i on je do te mere vaspitan i divan mladić, i stvarno, svako ko ga zna, zna da to što o njemu pišu, jesu laži i neistine, dodala je premijerka.

- Kada je bio zaražen koronom, tamo na infektivnoj lekari nisu znali ko je Danilo... Ja tu priču znam jer mi je doktorka rekla. On je tamo došao kao svi ostali. Ona je saznala da je on sin Vučića kada je Danilo izašao sa infektivne klinike, tada su joj rekli. žena je biola oduševljena sa tim kakav je. E sada, da vas podsetim kako to izgleda kada se ode na sajam...

Premijerka je potom podsetila na još jednu situaciju, kada je predsednik tražio privatnu posetu od Hrvatske da poseti Jasenovac, a tajkunski mediji su tada izjavili da se tako ne ulazi u zemlju, iako su sa druge strane imali "problem" sa najavama poseta Danila Vučića.

- Zamislite da je naša policija izgledala kao Nemačka, šta bgi tajkunski mediji pisali? - nastavila je Brnabić.

Brnabić je potom poručila da će država Srbija uvek da stoji iza svojih interesa, i da nekim ljudima konačno mora da se stane na put.

- Sećam se porodice iz Požege, kojima je SNS kupila kafu, i davala članovima, simpatizerima, kao gest, znak pažnje za ljude. Ti tajkunski mediji su onda našli od koga smo kupili, pa su raščerečili tu porodicu. Tome kraja nema, i to mora da se zaustavi - priča Brnabić.

Fenomen tajkunskih medija jeste taj da ni od Danila prave žrtvu svog oca, pa idu dalje, to je kopanje njihove rupe sramote, dodala je premijerka.

Autor: