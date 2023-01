Rusi zauzeli još jedno važno mesto posle Soledara, nastavlja se najkrvavija borba do sada! (VIDEO)

Danas je 321. dan specijalne vojne operacije ruske vojske u Ukrajini. Osnivač "Vagnera" Jevgenij Prigožin rekao je sinoć da je su njegovi borci preuzeli kontrolu nad Soledarom, gradom za koji su se vodile žestoke bitke proteklih mesec dana.

Američka organizacija "Institut za proučavanje rata" saopštila je da Rusi nisu zauzeli ceo Soledar, i da Ukrajinci i dalje pružaju otpor u gradu.

TO DNR: Oslobođeno Podgorodno

Štab Teritorijalne odbrane DNR objavio je da je oslobođeno naselje Podgorodno u Soledarskoj oblasti.

- 11. januara 2023. godine Oružane snage Rusije su oslobodile Podgorodno na teritoriji Donjecke Narodne Republike - objavljeno je na Telegram kanalu TO DNR.

Sa severa ovo selo graniči se sa Bahmutom (ruski naziv Artjomovsk), koji se nalazi nekoliko kilometara jugozapadno od Soledara.

Wagner PMCs have successfully captured the central administration buildings in Soledar. pic.twitter.com/BHZA2nNB4c — LogKa (@LogKa11) 10. јануар 2023.

Napad na Ukrajince novom preciznom municijom

Vršilac dužnosti lidera Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin izjavio je da je zauzimanje Soledara prelomni momenat u oslobođenju cele teritorije DNR.

Kako je istakao, oslobođenjem Soletara, Artjomovska (Bahmuta) i Severska uništiće se linija fronta u DNR.

- To će dovesti, pre svega, do još jednog kolapsa simbola (nepobedivosti), koje je naduvala ukrajinska propaganda. Pod dva - do dugo očekivanog izlaska na slavjansko- kramatorski pravac. Ovo je zapravo prelomni momenat, u toku su pripreme za trenutak koji smo čekali – oslobođenje Donjecke Narodne Republike - rekao je Pušilin u intervjuu jutjub kanalu "Solovjov lajv".

Marinka, snažno uporište ukrajinske vojske kod Donjecka, praktično je oslobođena.

- Vidimo koliko je teško u Marinki. Naselje je praktično već pod našom kontrolom, ali je neprijatelj uspeo da se učvrsti u stambenom sektoru na periferiji, što utiče na vreme oslobađanja naselja - istakao je on.

Ranije je osnivač grupe "Vagner" Jevgenij Prigožin, saopštio da su jedinice ove grupe preuzele kontrolu nad celom teritorijom Soledara. U centru grada formiran je kotao u kome se vode gradske borbe. Broj zarobljenika biće uskoro saopšten, dodao je on, piše Sputnjik.

Zelenski oduzeo državljanstvo četvorici političara

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski oduzeo je ukrajinsko državljanstvo četvorici političara, uključujući Viktoru Medvedčuku, koji je prošle godine prebačen u Rusiju u okviru sporazuma o razmeni zatvorenika.

- Odlučio sam da ukinem državljanstvo za četiri osobe: Andrija Leonidoviča Derkača, Tarasa Romanoviča Kozaka, Renata Ravelijoviča Kuzmina i Viktora Volodimiroviča Medvedčuka. Ako predstavnici naroda izaberu da ne služe narodu Ukrajine, već ubicama koje su došle u Ukrajinu, naše akcije će biti odgovarajuće - rekao je Zelenski u noćnom video obraćanju.

Krivični postupci za kolaboraciju sa Rusima

Marijana Reva, portparolka Nacionalne policije Ukrajine, rekla je da je otvoreno 2.300 krivičnih postupaka u vezi sa optužbama za kolaboraciju sa Rusima.

- U to spada pružanje podrške Rusiji na društvenim mrežama, opravdavanja agresije, do držanja pozicija pod okupacionim vlastima - rekla je Reva.

- Policija prati sve te slučajeve i istražuje ih - ističe ona.

IPR o borbama u Soledaru

Jevgenij Prigožin, osnivač grupe "Vagner", objavio je sinoć da su njegove jedinice preuzele kontrolu nad Soledarom.

Američka organizacija "Institut za proučavanje rata" sa druge strane ističe da postoji vizuelna potvrda o snagama "Vagnera" samo u centralnom Soledaru.

- Realnost kontrole terena u Soledaru zamagljena je dinamičnom prirodom gradskih borbi, međutim, i ruske snage su se mesecima u velikoj meri mučile da ostvare značajne taktičke prednosti u oblasti Soledara - objavio je IPR.

- Zauzimanje Soledara ne bi predstavljalo trenutno opkoljenje Bahmuta - navodi institut.

Antonov: Pentagon se de fakto umešao u rat

Odluka Pentagona da obuči ukrajinsku vojsku u korišćenju PVO sistema Patriot potvrđuje umešanost SAD u sukob u Ukrajini, izjavio je Anatolij Antonov, ruski ambasador u Vašingtonu.

- Odluka američkog vojnog resora da organizuje kurs obuke u Fort Silu u Oklahomi je još jedna potvrda de fakto umešanosti Vašingtona u ukrajinski sukob na strani nacističkih zločinaca iz Kijeva - rekao je on.