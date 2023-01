Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji deonice Novi Beograd-Surčin, na auto-putu Miloš Veliki i istakao njegov značaj.

Vučić je rekao da sve izgleda kao da je završeno i dodao da je sve dobro urađeno.

- Kako mene mučite prema Požegi, ovo je dobro - rekao je Vučić i dodao da je ostalo da se uradi još 500 metara puta.

Predsednik Vučić je istakao i da su kineski investitori doprineli razvoju Srbije.

- Ajde što pre to da završite, da ljudi ne gube vreme, time se dobija nekih 20 kilometara da se ne obilazi. Morate da ubrzate malo, inače nećete stići u roku da završite. Kineski investitori su veliki, mnogo su pomogli u razvoju Srbije - rekao je Vučić.

Vučić se obraćajući se ambasadorki Kine Čen Bo našalio rekavši da Steva Šuša, predsednik opštine Surčin, svima traži izlaz za Jakovo.

- Ovo je velika stvar - naglasio je Vučić i dodao da će ova deonica biti otvorena 31. marta.

Kineski radnici su potvrdili da će do tada biti završena deonica, koja će drastično skratiti put od Beograda do auto-puta Miloš Veliki.

Predsednik Vučić je rekao da se očekuje da do leta bude završena i obilaznica oko Beograda.

- Mnogo važnije je da možemo da privučemo veći saobraćaj, više kamiona, da rasteretimo saobraćaj u centru grada... Kada imate pun krug, puni prsten, tek tada ste završili posao, i izmeštate kamionski saobraćaj iz centra grada - kazao je Vučić i dodao da će za pet godina postojati prva linija metroa.

Vučić je govorio i o drugim putevima - Lajkovac-Valjevo, Ruma-Šabac, i istakao da je ova druga od ključnog značaja za zapadnu Srbiju.

- Kada pogledate šta sve radimo, i šta još planiramo da potpišemo i radimo... Imaćemo "Smajli" deonicu. Kreće pruga Niš-Dimitrovgrad, to sa Kinezima radimo i imamo problema. To mora da se ubrza, da se vidi i za arheologiju. Ljudi moraju da znaju i da je voz "Soko" na liniji Beograd-Novi Sad prevezao čak 1.300.000 putnika do sada. On ima popunjenost preko 90 odsto, to je neverovatan uspeh. Ali imamo nerazvijenu železnicu, moramo da razmišljamo i o širenju puta Beograd-Novi Sad, ta dva grada praktično postaju spojena - rekao je Vučić i istakao koliko je ambasadorka Čen Bo posvećena poslu.

Želim da se zahvalim i ambasadorki Čen Bo. Ona se pokazala kao veliki prijatelj naše zemlje, uvek je tu za nas, bilo da su u pitanju ovakvi poslovi, bilo da je politička ili kulturna saradnja. Ogromno vam hvala, vaša ekselencijo - rekao je Vučić.

Vučić je upitao i gde će se nalaziti Nacionalni stadion zaključivši da će on biti na lakoj lokaciji.

- Super je lokacija za stadion - ocenio je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da će podizanjem Nacionalnog stadiona, sa novim putevima, praktično nići novi grad na tom prostoru.

- Imate li problema sa eksproprijacijom? Šest kuća. Vidite završite to molim vas, da ne kasnimo i sve bude gotovo na vreme - kazao je Vučić.

Vučić je zatim pozdravio srpsko-kinesku ekipu koja radi na ovom projektu i ocenio da su se radnici malo smrzli.

- A ja sam tu pet minuta, pa se pravim da nisam... Želim da vam čestitam Kinesku novu godinu - naveo je Vučić.

Podsetimo, ova deonica je dugačka 7,9 kilometara i glavna je veza Beograda sa pomenutim auto-putem. Paralelno s tim poslom, intenzivni su radovi i na završetku deonice obilaznice oko Beograda kod Bubanj potoka.

Na deonici Novi Beograd – Surčin sredinom oktobra urađeni su prvi i drugi sloj asflata, kao i završni slojevi ispod pešačkih i biciklističkih staza.