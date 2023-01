VUČIĆ NAKON OBILASKA RADOVA NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI: Zemlju ćemo da guramo napred, puteve ćemo da gradimo - Budite ponosni na svoju zemlju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon obilaska radova na izgradnji deonice Novi Beograd-Surčin, na auto-putu Miloš Veliki, rekao da je ovo nešto što će značajno smanjiti put građanima.

- Ovo je važna deonica auto-puta, to će spasiti vreme ljudima i skratiti im put do Čačka, Užica, Požege, Uba, Lazarevca, mnogih drugih mesta. Kao što vidite ovo je skoro pa gotovo, ostalo je još 500 metara, u martu ćemo da otvorimo - istakao je Vučić i rekao da ove godine očekuje velike rezultate.

Predsednik Vučić je rekao da se rad može videti na novom tornju na aerodromu, kao i na novoj Prokop stanici.

- Pogledajte naše puteve, naše pruge... Zahvalan sam svim radnicima, odakle god da dolaze - rekao je Vučić i dodao da se bori da našoj deci ostavi bolju budućnost.

Kurtijeva taktika

Odgovarajući na pitanja novinara o izjavi Aljbina Kurtija Vučić je rekao da izgleda da on nije čitao ono o čemu se dogovaralo.

- Ne mislim ja da oni imaju načina da rade takve stvari, da su imali, oni bi sklonili barikade... To je taktika u kojoj mi treba da ćutimo da oni postanu članovi UN-a - kazao je Vučić.

- Tu postoje mnogo ozbiljnije i teže stvari, ne bih dalje da govorim dok ne ugostim Dereka Šolea - naveo je Vučić, misleći na visokog zvaničnika Stejt Departmenta.

Dodao je i da je oko 20. januara ugostiti "veliku četvorku" iz EU i SAD.

Špijuni u Beogradu

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara rekao da se reč špijuni kolokvijalno kaže i da postoje osobe koje to legalno rade i da može da kaže koje se pozicije zauzimaju u DKP-ovima.

- Postoje ljudi po DKP-ovima koji taj posao rade. Ja mogu čak i da vam kažem koje su to pozicije koje se zauzimaju u pojedinim diplomatskim predstavništvima. Šta da izbacite iz zemlje njih 200 ili 300. Moderna su vremena, drugačije je to. Ja nisam govorio o brojkama, ali je bilo mnogo njih, iz svih delova sveta. I to nije bio podatak BIA, pošto sam video da su neki lagali po novinama, to je bio podatak nekih drugih službi - rekao je Vučić.

- Došli ljudi po različitim obaveštajnim poslovima... Kada se radi o sakupljanjima podataka ne možete da tako radite - naveo je Vučić i dodao da ih je bilo mnogo.

Naš posao je da radimo i obaveštajno i kontra-obaveštajno... Naše službe će nastaviti da rade... Uspeli smo da u poslednje dve godine nemamo nijedno mafijaško ubistvo.

Kako kaže, Beograd je najveći grad u ovom delu Balkana i logično je da budu ovde smešteni.

Odgovarajući na pitanje o ubistvu u kafiću "Panda" Vučić kaže da bi voleo da dođe do više dokaza i istakao da će do kraja januara primiti porodice na razgovor, kao što prima što više ljudi kada god može.

Danilo nije bio deo nijedne delegacije

Vučić je govoreći o napadima na njegovog najstarijeg sina rekao da je interesantna priča o Danilu kada je išao na proslavu dana Republike Srpske.

- Rekli ste da je bio deo delegacije, nije bio deo nijedne delegacije - istakao je Vučić i upitao u čemu je bio problem.

Problem je bio što su nešto morali da sakriju i da izmisle.

Vučić je upitao zašto su bosanskohercegovačke službe objavile obaveštenje da će njegov sin boraviti, a što je osnovna kultura da se najavi.

- U čemu je problem što je osmi put otišao na proslavu dana Republike srpske...Za neki dan ide premijera filma "Oluja". Neka oni svoj posao, mi ćemo svoj posao. U čemu je bio problem sa dopisom, u čemu je bio problem sa putovanjem? Ali je problem da ja moram da razmišljam da moje dvoje starije dece imaju samo mene, pa ja moram da se jedem. Ok, nastavite da radite. A ja ću narodu da pokažem kakvi ste bedni lažovi - naglasio je Vučić.

Kako kaže, razume mržnju Hrvata jer, kako dodaje, oni su mislila da je Srbija gotova, da Jasenovac neće smeti da pomene.

Nek oni svoj posao, mi ćemo svoj. Sad pitam sve prisutne u čemu je bio problem sa dopisom, u čemu je bio problem sa putovanjem?

Izgradnja puteva

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara dokazao činjenicu da je u poslednjih 10 godina izgrađeno više puteva nego u vreme Tita, Miloševića i DOS-a, dodavši da je mrtva trka u pitanju.

- I to u vreme pandemije korona virusa, rata u Ukrajini, krize. Evo da odgovorim, nije gotovo sve što su ljudi imali problema sa eksproprijacijom. Ali kada me vučete za jezik, ti koje podržavate za 12 godina vlasti nisu izgradili 30 kilometara auto-puta. Tri puta sam gledao otvaranje kod Feketića. Jednom Milošević, pa onda DOS-ovci. Zašto sada kasne neki radovi. Pa gradi se više nego ikada i više nego bilo gde drugde u Evropi. I Beograd na vodi bismo završili dve godine ranije da nije bilo ometanja i hajke - kazao je predsednik.

Vučić ističe da svaki put kada se nešto gradi, počnu hajke i zamerke.

- Ja sam ponosan, i hvala vam na ovom pitanju, da pokažem razliku. Ne zaboravite auto-put Požarevac-Gradište-Golubovac. Tamo idemo za tri dana, pa ću ja sve da izračunam i lepo da vam dostavim detaljno. Kaže jedan seljak, ispod Radan planine: "Lepo je ovo Vučiću, samo kasnite 70 godina". Šta ćemo, kasnimo. Ali za puteve su potrebne pare, i uprkos ratu, krizi i poskupljenjima, mi nastavljamo da gradimo - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da su mogli i neki drugi od 2.000 godine da zamene kontrolni toranj na aerodromu, ali nisu to uradili.

- Sada bi isti ti stručnjaci da rasturaju ovu zemlju. Neće moći, zemlju ćemo da guramo napred, puteve ćemo da gradimo. I koliko problema smo imali, razne mafije, kakvo je mučenje izgraditi bilo koji auto-put i prugu. Neka vam kažu kineski prijatelji. Problemi sa arheologijom, pa sa eksproprijacijom. Na svakom mestu problemi. A za vas imamo molbu. Da nešto pozitivno napišete i kažete za svoju zemlju. Cela Crna Gora ima 40 kilometara auto-puteva. Hrvatska nam je bežala tri puta, a prestići ćemo ih uskoro - zaključio je Vučić.

Vučić je rekao da će Srbija imati hiljade kilometara auto-puta.

- Budite ponosni na svoju zemlju... Ova zemlja vredi truda svih nas - istakao je Vučić.