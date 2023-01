"JESTE LI HTELI DA GA UBIJETE?" Vučić o napadima na njegovog sina: Naravno da ću da se grizem i jedem za decu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, povodom kampanje koja se u Hrvatskoj, ali i u određenim srpskim medijima, vodi protiv njegovog sina Danila, rekao da je to interesantna priča i da ne vidi nikakav smisao.

Vučić je rekao da ne shvata šta je svrha svega sa Danilom i navodi da on nije bio deo njedne delegacije.

- Nije bio deo nijedne delegacije. Sad ćete videti dokle ide bezobrazluk svih medija, ali ne toliko i medija, koliko bosansko-hercegovačkih službi. Vi time pokazujete poverenje, jasno im stavljate do znanja ko će ući. U čemu je bio problem? Problem je bio da su morali nešto da slažu. To je uobičajeno. Tipski papir koji pokazuje poštovanje prema nekoj zemlji. Objavili ste brojeve obezbeđenja. O čemu se tu radi? Je l počinio neko krivično delo? Je l' problem što je osmi put po redu otišao u Republiku Srpsku na proslavu Dana Republike. Za neki dan ide premijera filma "Oluja". Neka oni svoj posao, mi ćemo svoj posao. U čemu je bio problem sa dopisom, u čemu je bio problem sa putovanjem? Ali je problem da ja moram da razmišljam da moje dvoje starije dece imaju samo mene, pa ja moram da se jedem. Ok, nastavite da radite. A ja ću narodu da pokažem kakvi ste bedni lažovi - istakao je Vučić.