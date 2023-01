Dačić: Odnosi sa SAD u usponu, ali nećemo menjati stav o KiM i sankcijama Rusiji

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačič ocenio je da su odnosi Srbije i SAD u usponu, ali da neće biti promene u ključnim stavovima srpskog rukovodstva o priznanju tzv. Kosova i uvođenju sankcija Ruskoj Federaciji.

On je , govoreći o ulasku tzv. Kosova u međunarodne organizacije, kazao da misli da Priština suštinski nema uslova da uđe u Savet Evrope, ali da ima većinu potrebnu za to, te stoga Srbija nema mogućnost to da spreči ako neko ne smatra da je neophodno. "Ne možemo sprečiti ulazak u Savet Evrope ako oni imaju većinu. Ovde je pitanje da li oni to hoće", rekao je Dačić, napomenuvši da bi u takvom scenariju po prvi put došlo do preglasavanja u tom telu. Takođe je najavio da ako dođe do pokušaja prijema Prišine u Savet Evrope, Srbija u tome neće učestvovati. "Zašto bismo davali alibi nekome da ispadne da se slaženo sa tim", zapitao je Dačić. Povodom sastanka predsednika Aleksanda Vučića sa višim savetnikom Stejt departmenta Derekom Šoleom, Dačić je rekao da će i on učestvovati u tim razgovorima u svojstvu ministra spoljnih i naveo američku ocenu da su odnosi dve zemlje u usponu. On je precizirao da se to odnosi na pitanja koja nisu sporna za dve zemlje - ekonomska, kulturna, naučna saradnja, energetika. Na podsećanje da je američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabrijel Ekobar rekao figurativno da će se Srbija jednog jutra probuditi i shvatiti da je Kosovo nezavisno, ministar Dačić je odgovorio ''da ne bi govorio o tome ko će se više iznenaditi jednog jutra kad se probudi''. "Oni će shvatiti da Kosovo nije baš nezavisno", rekao je Dačić i dodao da će Beograd teško promeniti stav. "Spremni smo i na kompromise, i na planove…", napomenuo je Dačič, ponovivši da za Srbiju postoje crvene linije kada je u pitanju situcija na Kosovu i Metohiji. Naveo da je pitanje uvođenja sankcija Rusiji jedno od dva prioritetna državna pitanja u ovom vremenu. "I dalje je na snazi odluka donesena na početku ruske specijalne operacije u Ukrajini. Mi smatramo pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali je pitanje uvođenja sankcije od državnog interesa Srbije", istakao je srpski ministar inostranih poslova. Kako je rekao, ''taj stav nije načet, niti se razmišlja o promeni''. On je pojasnio da su pitanje Kosova i Metohije, sa jedne strane i sankcije Rusiji, sa druge, kao spojeni sudovi, i postavio pitanje: ''Da li će oni koji traže sankcije prema Rusiji promeniti stav prema našem teritorijalnom integritetu?''.

Dačić je rekao da je stav Srbije o teritorijalnom integritetu zemalja principijelno uvek isti dok se to i na Zapadu i na Istoku menja u zavisnosti od potreba.