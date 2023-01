VUČIĆ SPREČIO TREĆI SVETSKI RAT - Čuveni "Jerusalim post" tvrdi: Predsednik Srbije pokazao ŠTA ZNAČI BITI LIDER!

Globalna politička kriza i tenzije između Istoka i Zapada, koje se trenutno manifestuju u Ukrajini, stavljaju u prvi plan potrebu za jakim, razumnim i umerenim rukovodstvom koje zna kako da manevriše između različitih interesa, čime se sprečavaju ratovi i doprinosi međunarodnoj stabilnosti.

Bežeći od međunarodne pažnje, Aleksandar Vučić, predsednik Srbije od 2014. godine, angažovao se u složenim naporima da održi stabilnost na Balkanu. Podsećajući da je u Srbiji izbio Prvi svetski rat, Vučić radi na sprečavanju drugog, odnosno trećeg. Pored toga, na administrativnom prelazu sa Kosovom i Metohijom postoji stalna napetost zbog provokacija samoproglašenog Kosova.

Zamislite sledeći scenario, piše Jerusalim post: Dečak je upucan i ranjen na Kosovu samo zato što je nosio srpski Badnjak. Da je ne daj Bože preminuo, Srbija bi morala da odgovori i pošalje vojne snage na administrativnu liniju. Kao odgovor, NATO šalje trupe. Vojnik NATO-a poginuo od slučajnog metka ispaljenog tokom trvenja između vojski. NATO mora da reaguje, a onda Rusija interveniše. Dok su oči sveta uprte u Ukrajinu i samoproglašeno Kosovo, Kina napada Tajvan. Počinje treći svetski rat. Da li vam to zvuči izmišljeno, ili nemoguće?

