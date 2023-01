Dodik: Prestati sa praksom zloupotrebe zajedničkih institucija

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da zloupotrebom zajedničkih institucija BiH diskvalifikuje sebe kao potencijalnog partnera bilo kome u svom okruženju, pa i šire, a osobe kojima bi trebalo da bude dobar domaćin pretvorila je u potencijalne mete.

Dodik je to rekao povodom dopisa Ambasade Srbije u BiH upućen MIP-u kojim ih službeno obaveštava da će Danilo Vučić, sin predsednika Srbije, boraviti u BiH, a koji su objavili pojedini federalni mediji. On je poručio da takva praksa mora da se prekine i da će to zahtevati od novih ministara u Savetu ministara BiH. Istakao je da ovo nije prvi put da institucije BiH postupaju na neodgovoran i bezbednosno rizičan način i dodao da je pomenuti dopis završio u medijima, verovatno, bliskim odlazećem ministru Biseri Turković (SDA).