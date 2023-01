Vučević posle napada na sina predsednika Srbije: Tako ne postupaju ozbiljne i odgovorne države

Sarajevski portal Istraga.ba objavio je u utorak faksimil pisma ambasade Srbije u Sarajevu, upućenog Ministarstvu spoljnih poslova BiH, u kojem su najavili boravak Danila Vučića od 8. do 11. januara u Banjaluci i na Jahorini.

Time su ugrozili bezbednost sina predsednika Aleksandra Vučića i uradili nešto što se na ovim prostorima ne pamti.

Miloš Vučević, ministar odbrane prokomentarisao je ovaj čin institucija u Sarajevu.

- Neviđeni skandal. To nije zabeleženo na ovim prostorima nikada bez obrzira ko je vršio kakve dužnosti. Nikada se nije desio incident da jedna strana, oficijalna strana, govorim o strani BiH i institucijama iz Sarajeva objavi zvaničan dokument kojim se naša država odnosno ambasada obraća njima sa podacima koja štićena lica će biti na prostoru BiH. U kom periodu, ko će činiti njihovo lično obezbeđenje i kojim automobilima putuju. To je direktno ugrožavanje osoba koji su pod režimom zaštite - rekao je ministar odbrane i dodao:

Ne samo da se ugrožava bezbednost osobe pod zaštitom, već i ljudi koji se bave zaštitom. Vi tom objavom dobijate brojeve telefona, matične brojeve, brojeve automobila i brojeve pasoša. Juče je jedan od pripadnika imao pozive ceo dan sa raznih meridijana i inostranstva.

Ministar se potom osvrnuo i na to kako je zapravo ta objava informacija uticala na sina predsednika i na njegovu pratnju.

- Danilo Vučić nije bio ni u kakvoj zvaničnoj delegaciji, kako su tvrdili, već je bio u privatnoj poseti Republici Srpskoj. Sa njim ide ono, na žalost što mora da ima, a to je lična pratnja. Kažem nažalost jer ne može da ima slobodu kakvu svi ljudi imaju u tom životnom dobu - rekao je ministar odbrane.

Ministar odbrane je potom naveo da je cilj ove objave bio čist napad na Srbiju i Aleksandra Vučića, kako bi se Srbija diskretitovala na onaj ili ovaj način.

Voditelja Vladimira Karalejića interesovalo je kako je postojala mogućnost da su ti podaci procureli.

- Oni očigledno ne funkcionišu kao država. Nisam rekao da ne postoje, već da nisu država u punom kapacitetu jer prava država to ne radi. Pošto su vam puna usta da vam neko ugrožava poštovanje i priznanje BiH, pa vi nam recite zašto to radite? Ozbiljne države to ne rade, to je manguparija i bezobrazluk. Samo kada je muka tada je Srbija dobra svima. Kada su pandemije i poplave onda je Srbija dobar komšija, a onda rade ovako. Hvala im na tome, mi tako nećemo da radimo i nećemo im nikada vratiti jer je Srbija država. Ovo nam je za nauk i pouka kako nas doživljavaju neki u okruženju. Kako postupaju i kako bi postupali u nekim situacijama - rekao je ministar odbrane.

