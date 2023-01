KRSTIĆ O UGROŽAVANJU BEZBEDNOSTI DANILA VUČIĆA: Objavljivanje takvog dokumenta je kriminalno delo, to se ne radi - To je DIREKTNO TARGETIRANJE (VIDEO)

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, oštro je osudio to što su objavljeni podaci koji mogu da ugroze bezbednost Danila Vučića, sina predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Krstić je rekao i da je predsednik Vučić juče pokazao papir koji služi da se prijavi zemlji u kojoj ide, da ljudi znaju, da i oni organizuju zaštitu, a to se radi kada je bilo koja štićena ličnost u pitanju.

- To se radilo kada su predsednikova deca išla bilo gde...ista stvar je bila, to prijavljivanje susednom ministarstvu ne znači da je poseta zvanična ni da su oni delovi neke delegacije... To je template koji se radi za sve njih - naveo je Krstić.

Kako kaže, u nekim beogradskim medijima se sad pravi atmosfera i priča da se navuče bes javnosti prema nekim povlasticama i bahatom ponašanju koje ima predsednikov sin.

- To nije tačno, on je žrtva toga. Nije on izabrao da bude štićena ličnost... On nije izabrao da uz njega idu telohranitelji... To je privatno putovanje koje se ponavlja osmi put - istakao je Krstić i dodao da sedam puta niko o tome nije pisao, a sada jeste.

Prvo je krenula priča da je on tamo... To je krenulo iz Beograda jer je nekom trebalo da zaguši temu pokušaja ubistva srpskog dečaka i momka i prebijanja dva srpska mladića na Kosovu.

Krstić je naglasio da je Danilo tamo išao privatno i istakao da je stajao tamo gde mu je rečeno i gde treba po protokolu, jer je štićena ličnost.

- E, onda je usledilo puštanje ovog papira od neke bosanske službe, koju je objavio neki mediji, a brže-bolje preneli ovi naši koji sve vreme prave kampanju protiv Vučića praveći kampanju protiv njegovog sina... Objavljivanje takvog dokumenta je kriminalno delo, to se ne radi. Zato što vi objavljivanjem tog papira obznanjujete gde se kreće štićena ličnost... To je poziv svakom mafijašu, kriminalcu i psihopati da "evo, izvolite, delajte"... To je direktno targetiranje - istakao je Krstić.

Marko Matić, izvršni direktor Centra za odgovorne medije, smatra da je smisao svih pomenutih događaja da napadnu predsednika Vučića tamo gde su procenili da mu je najslabija tačka.

- Smisao puštanja podataka je direktna pretnja šta bi moglo da mu se dogodi sledeći put... Mi ne možemo u budućnosti da budemo sigurni da neće te njihove službe da organizuju napad... Ovo je direktna pretnja i upozorenje da Danilo Vučić više ne sme da ode u Bosnu i Hercegovinu - ocenio je Matić.