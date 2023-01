Dačić: Nastavlja se zloupotreba događaja u Račku

Šef srpske dilplomatije Ivica Dačić kaže da nema dodatnih informacija o poternicama koje je tužilaštvo tzv. Kosova raspisalo za 18 Srba, jer odnosi sa Prištinom ne spadaju u spoljnopolitičke odnose.

Dačić je istovremeno ocenio da se događaj u Račku 1999.godine od početka zloupotrebljava kao alibi i izgovor na tadašnju Jugoslaviju i da se sada samo nastavlja ta zloupotreba. Ministar je podsetio da je nekadašnji šef Verifikacione misije OEBS-a Viljam Voker proglasio da je reč o masakru, te da su i američki zvaničnici govorili o tome da su ubijene žene i deca i pre nego što je napravljen bilo kakav uvid da li je to bila oružana akcija Albanaca ili je reč o civilima. "O tome je mnogo bilo reči u prošlosti. Taj događaj je bio iskorišćen za bombradovanje Jugoslavije bez odgovarajuće odluke UN", podsetio je Dačić. On je dodao da je dovoljno je reći da je Haški tribunal odustao od te optužne u slučaju Slobodana Miloševića, da nisu postojali dokazi za to, da su forenzička ispitivanja koje smo mi obavili, a koja kasnije nisu hteli da dokumentuju i ostali, da oni koji su ubijeni su imali tragove baruta, odnosno da su učestvovali u borbama. Kako je dodao, reč je o sukobu terorističkih grupacija sa našom policijom. Među ubijenima se nalazi samo jedna žena i to ćerka lokalnog komandanta, rekao je Dačić i dodao da je ovo samo još jedan pokušaj zloupotrebe posle toliko godina da bi se pravdao separatizam na KiM. Dačić je istakao da je Srbija uvek bila za to da se ispitaju ratni zločini i kazne odgovorni.