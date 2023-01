BEOGRAĐANI NAPADNUTI U SARAJEVU! Sekretar FK Zvezdara: "Do sada nismo imali problema" - Sporna zastava kluba ispisana ćirilicom

Sarajevska policija uhapsila je četiri osobe osumnjičene za napad roditelja dečaka fudbalera FK Zvezdara u hotelu na Ilidži tokom održavana internacionalnog turnira. Jedan od roditelja dece uboden je nožem, ali povrede nisu ozbiljne, gradonačelnica Sarajeva osudila je vandalski čin i pozdravila odluku Beograđanina da ne odustanu od takmičenja.

Sekretar FK Zvezdara Ivan Stojimirović izjavio je za Pink da njihov klub uvek na svojim utakmicama nosi klubsku zastavu na kojoj nema nikakvih obeležja sem Srbije na ćirilici i grba FK Zvezdare.

Kako je naveo u povratku sa utakmice grupa roditelja koja su se vraćala sa utakmice je napadnuta od pet, šest momaka koji su bili maksirani verovatno u nameri da uzmu tu zastavu.

- To se desilo veoma brzo, desetak petnaestak sekundi, posle toga je odmah pojačano obezbeđenje u hotelu, i do kraja turnira je bila prisutna policija - naveo je Stojimirović.

On je rekao da im je ovo treći, četvrti put da su na ovom turniru i da do sada nikada nisu imali nikakvih problema.

Kako je naveo deca su otišla malo ranije u svoje sobe sa trenerima i nisu prisustvovala tom događaju.

Stojimirović je rekao da je iste večeri nakon nemilog događaja kod njih došla konzul Srbije, gradonačelnica Sarajeva, ministar sporta i policije, i ponudili zaštitu, podršku i pomoć bilo koje vrste.

Istoričar Aleksandar Raković izjavio je za Pink da za one koji prate prilike u Bosni i Hercegovini i bivšoj Jugoslaviji ovavka dešavanja nisu neočekivana.

- Sport treba depolitizovati koliko je moguće, ali to nije za sada moguće. Inspiracija koju su ovi huligani dobili može biti nađena kako u onom događaju sa badnje večeri na Kosovu i Metohiji kada je albanski terorista pucao u srpsku decu, a može biti nađena i u tendecioznoj inscenaciji jer SDA odlazi sa vlasti u Federaciji bosne i Hercegovine i iz zajedničkih organa, i tamo je jako prisutna nervoza koja se pokazala i tokom i pre Dana Republike Srpske - navodi Raković dodajući da su oni širili netrpeljivost prema srpskm narodu do užarene mere.

On je naveo da je stvorena jedna užarena atmosfera koja je iskalirala na ovaj način koji je bio u Sarajevu.

Ranković je savetovao klubovima koji idu na takmičenja koja se organizuju u Bosni i Hercegovini da se uvek pre toga raspitaju kod lokalnih Srba kakve su tamo prilike.

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je za Pink da nikada do sada u Srbiji nisu čuli navijačke pokliče da se ubije Bošnjak, Hrvat ili bilo koji pripadnik drugog naroda, dodajući da ako mi to ne radimo na znači i da drugi to ne rade.

- Širi kontekst koji zahteva da se sagleda ova situacije je to da ova deca koja su navijala "Ubi, ubi Srbina" su to negde uvežbala i da to negde rade nekažnjeno u Republici Hrvatskoj u gradovima gde su Srbi proterani i gde Srba nema i da je to deo opšte nekulture. Budući da se to ne sankcioniše, to je steklo pravo građanstva i postalo normalno i toj deci je na žalost to normalno i zato su se oni tako u Sarajevu ponašali - kaže Stevandić.

- Napasti decu ili roditelje koji su došli da igraju fudbal govori o ukorenjenoj netrpeljivosti i mi to nećemo sigurno da sprečimo svojim ćutanjem ili da se ne uvredi sekretar hvaljenjem gradonačelnice koja se oglasila time da su napadnuti gosti izbegavajući da kaže da su napadnuti Srbi - kaže Stevandić i dodaje da moramo mnogo ozbiljnije da reagujemo kada su u pitanju ovakvi događaji.

Kako je rekao oni su radili preskliping i videli da se nije baš neki veliki broj javnih ličnosti u Sarajevu oglasio povodom toga.