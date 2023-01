Đurđev: Vučić i Vučević vrednuju ono najvrednije što imamo - srpskog vojnika!

Srpska liga pozdravlja najavu predsednika Srbije i ministra odbrane Miloša Vučevića da vojnici specijalne jedinice Vojske Srbije imaju osnovne plate preko 200.000 dinara, jer to znači da država konačno najviše vrednuje one koji to zaslužuju, one koji bi bili spremni da, ako treba, daju i svoje živote za miran san nas i naše dece, izjavio je predsednik ove partije Aleksandar Đurđev.